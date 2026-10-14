«Entonces es la guerra»: la ardiente respuesta del canal del Real Madrid al castigo a Vinicius

El canal oficial del Real Madrid lanzó un ataque frontal después del anuncio de la sanción de cuatro partidos al brasileño Vinicius Junior, por su expulsión ante el Villarreal en LaLiga, al considerar que lo que sufre el club en la competición doméstica difiere de lo que afronta en los torneos europeos.

La reacción del canal se produjo durante la cobertura previa al enfrentamiento entre Roma y Real Madrid, este miércoles por la noche, cuando no ocultó su malestar por la sanción impuesta al astro brasileño y dirigió críticas al arbitraje español y a las instituciones del fútbol nacional, además de a los medios de comunicación.

El canal del Real Madrid: es la guerra

Según informó el diario español "Marca", uno de los intervinientes en el canal comenzó su comentario sobre la sanción diciendo: "Y ahora, sobre Vinicius, bueno, nada: es la guerra", en alusión al aumento de la tensión en el conflicto entre el club blanco y los organismos responsables de gestionar el fútbol español.

El ataque no se limitó a las decisiones arbitrales, sino que se extendió a los medios de comunicación, a los que los intervinientes acusaron de recibir apoyo económico de Javier Tebas, presidente de LaLiga, recordando anteriores peticiones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para que se desvelara la naturaleza de esas ayudas y su cuantía.

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Con tono sarcástico, se preguntaron si algunos de los medios que reciben ese apoyo son los mismos que critican constantemente el rendimiento del Real Madrid y repiten que el equipo ofrece malas prestaciones, mientras ignoran, según su punto de vista, lo que consideran una campaña institucional contra el club.

Añadieron que el Real Madrid está obligado a afrontar todas estas circunstancias en las competiciones españolas, al considerar que la situación en los torneos europeos es completamente distinta.

Comparación entre el arbitraje español y el europeo

En el marco de sus críticas, el canal del Real Madrid comparó el trato que recibe Vinicius en LaLiga con el de las competiciones europeas, señalando que las entradas que sufre el jugador en España no reciben el mismo trato en Europa, y que allí las infracciones, cuando se producen, se castigan de la forma adecuada.

Asimismo, insistió en que las competiciones europeas, bajo el paraguas de la UEFA, no presentan, según su expresión, tendencias arbitrales preconcebidas, antes de ironizar sobre el hecho de que los partidos del Real Madrid en el torneo continental no se asignen a árbitros españoles.

Los intervinientes afirmaron que permitir que árbitros españoles dirigieran los partidos del equipo en las competiciones europeas habría sido algo "muy interesante", una expresión que refleja la magnitud de la desconfianza mostrada por el canal hacia el arbitraje nacional.

"Vinicius no recibe la protección suficiente"

El canal continuó con su defensa del astro brasileño, al considerar que no recibe el mismo grado de protección concedido a otras estrellas, en alusión a lo que entiende como una desigualdad en el trato a los jugadores en los campos españoles.

Los intervinientes cerraron su ataque con una insinuación dirigida al eterno rival, el Barcelona, al decir: "No puedo imaginar que algo así ocurriera en el Camp Nou", una frase que llevaba implícito un cuestionamiento del grado de igualdad en el trato a los grandes clubes dentro del fútbol español.

Estas declaraciones llegan después de la decisión de sancionar a Vinicius con cuatro partidos, lo que ha llevado al Real Madrid a moverse para presentar un recurso con el objetivo de reducir el castigo, en medio de una creciente polémica sobre el incidente y sus consecuencias en la preparación del equipo para los próximos partidos, con el Clásico ante el Barcelona a la cabeza.