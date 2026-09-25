Ante Mundo Deportivo y RAC 1, ambos futbolistas del Barça aprovecharon la oportunidad para proclamar abiertamente a su compañero de equipo como el merecido ganador del trofeo individual más codiciado del fútbol mundial.

En las últimas semanas, el propio Yamal había acaparado la atención al respaldar públicamente su candidatura al Balón de Oro y lanzando además sutiles pullas a Harry Kane, del Bayern de Múnich. Ahora, Lopez reforzó el papel de favorito de Yamal con las siguientes palabras: "Para mí, sin ninguna duda. Lo veo todos los días, es espectacular y ha hecho un año increíble en el Barça."

Lopez también se refirió a los desafíos con la camiseta de la selección. En la Copa del Mundo, Yamal quizá no pudo mostrar su mejor versión debido a una lesión previa, pero aun así se proclamó campeón del mundo: "Creo que se lo merece."

Aun así, Lopez también elogió los méritos de Kane y dijo: "Kane también es un grandísimo jugador y seguro que estará entre los tres primeros. Espero que Lamine pueda ganar."

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Lamine Yamal preparó una acción especial con la camiseta para Fermin Lopez

Por su parte, la joya defensiva Cubarsi mostró plena comprensión hacia la actitud segura de sí misma de su compañero: "Entiendo que esté haciendo campaña. Es quien más lo merece y ojalá lo gane."

Especialmente entre Lopez y Yamal existe un vínculo personal especial; ambos son buenos amigos. Lopez se había perdido la Copa del Mundo por lesión. Yamal había preparado una sorpresa especial para su amigo en un partido y llevaba debajo de su camiseta una elástica especial para un posible gol.

Sin embargo, como la estrella ofensiva se quedó sin marcar, la acción no pudo lucirse sobre el campo. Lopez no se enteró hasta después: "Lo que cuenta es el gesto, porque me lo contó su fotógrafa. Es un detalle muy bonito que, por desgracia, no pudo hacerse realidad."

Sobre el césped, ambos jugadores se benefician enormemente el uno del otro, explicó Lopez: "Es un amigo. Intento ponérselo fácil y aprovechar los espacios, porque atrae a muchos rivales hacia él."