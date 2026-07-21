Tras los himnos y mientras se retiraban las banderas, el nuevo lateral izquierdo del Real Madrid se acercó al borde del campo. Allí fingió ajustarse las medias, pero, como muestran las imágenes, enterró algo en el césped.

Probablemente era una moneda. Joan Capdevilla, campeón del mundo con España en 2010, explicó la superstición tras el 1-0 de la Roja en X: «Ahora os cuento un secreto: en 2010, antes del partido, enterré una moneda en el césped. Ya lo he contado muchas veces. Ayer le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo... Marc, te quiero. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!».

Capdevila, ahora de 48 años, también era lateral izquierdo y jugó en el 1-0 contra Holanda; entonces el gol de oro lo marcó Andrés Iniesta en la prórroga, y dieciséis años después Ferran Torres anotó en el 106.

Antes de la final del Mundial: drama con la entrada de Capdevila

Durante semanas se dudó de que pudiera viajar a Nueva York. Incluso tuvo que pedir ayuda a Donald Trump: «Necesito ayuda», tuiteó al presidente de EE. UU. debido a las dificultades para entrar en el país. «Me acaban de comunicar que no puedo viajar con mis hijos a la final del Mundial porque me han denegado la solicitud de ESTA». Su gestión surtió efecto: él y sus hijos llegaron a la grada.

Tras el partido, Cucurella respondió a sus críticos: «Estoy muy orgulloso y feliz. Llegar hasta aquí no es fácil; de jóvenes es duro y hay que decidir. Algunos dicen que no vales o que no lo lograrás, pero yo lo conseguí. A todos ellos les agradezco sus consejos», añadió, y reconoció el apoyo de su entorno.

Además, el jugador de 27 años busca ahora un tatuador, pues antes del Mundial prometió tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente si España ganaba el título: «Será en un lugar bien visible; en el vuelo de vuelta pensaré dónde». Por cierto, el seleccionador se toma la iniciativa con humor. «Las promesas hay que cumplirlas y, al fin y al cabo, tampoco soy tan feo», bromeó De la Fuente.







