El español Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, defendió a Ousmane Dembélé tras las críticas que recibió por su nivel con la selección de Francia durante el parón internacional, asegurando que el delantero de su equipo ofreció una actuación destacada pese a las críticas que recayeron sobre él.

El París Saint-Germain anunció, en coordinación entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, conceder a Dembélé y al portugués Nuno Mendes un periodo de descanso, de modo que el primero regresará a los entrenamientos mañana sábado, mientras que el segundo retomará el trabajo al día siguiente.

De este modo, Dembélé se perderá el enfrentamiento ante Le Mans, previsto para mañana sábado, tras haber disputado un parón internacional que se prolongó durante tres semanas.

El jugador de 29 años participó en 262 minutos de los 360 posibles, convirtiéndose en el segundo futbolista más utilizado de la selección de Francia durante el último parón, por detrás del defensa del Chelsea Maxence Lacroix.

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Enrique: Dembélé estuvo magnífico, como de costumbre

Pese a que Dembélé tuvo muchos minutos de juego con la selección francesa, su nivel durante los últimos partidos generó amplias críticas en la prensa francesa, después de que actuara en la posición de delantero puro ante Turquía, en un partido que terminó con victoria de Francia por 1-0, y luego ante Italia, que acabó con empate 1-1, antes de jugar en la banda derecha ante Bélgica en la victoria por 4-1.

Diversos medios franceses consideraron que Dembélé fue uno de los grandes perdedores durante el parón, especialmente tras su actuación ante Bélgica en el Stade de France, donde realizó un gran esfuerzo en la presión, el movimiento y en abrir espacios para sus compañeros, pero no logró dejar una huella decisiva, mientras que la participación de Michael Olise en su lugar aumentó la intensidad de las comparaciones.

Sin embargo, Enrique rechazó estas críticas y dijo en la rueda de prensa de hoy viernes, antes del regreso del París Saint-Germain al estadio Parc des Princes: "Debo decir que no estoy de acuerdo con eso. Para mí, estuvo magnífico, como de costumbre. Es un jugador diferente. Puedes pagar el precio de la entrada para ver a Ousmane en el campo y quedarte tranquilo. Siempre está presente para mostrar su potencial y rematar. Estuvo muy bien".

El técnico español añadió, según destacó el sitio francés "Foot Mercato", que la decisión de dar descanso a Dembélé y Nuno Mendes llegó tras la consulta entre todas las partes, a la luz de la larga duración del parón internacional y de los próximos partidos del equipo, explicando: "Tras la duración de este parón, lo pensamos desde una perspectiva individual, y todos decidimos que Nuno y Ousmane necesitan descanso de cara a los partidos que nos esperan. Es algo normal, y tenéis que acostumbraros a ello, porque será algo habitual esta temporada".

Elogio a Doué: "Es una máquina"

Luis Enrique también elogió al joven francés Désiré Doué, después de que ofreciera una serie de buenas actuaciones con la selección de su país durante el parón internacional.

El entrenador del París Saint-Germain dijo: "Como siempre, es una máquina y juega un fútbol magnífico. Puede disputar un partido en el que no esté preciso, como Ousmane, Kvaratskhelia o Fabián, y eso se aplica a todos los jugadores".

Y continuó: "No estoy preocupado. Lo que me importa es lo que ofrece, y que esté preparado para participar en cualquier momento. Que esté listo tanto en el banquillo como durante los entrenamientos, eso es algo difícil de lograr".

Enrique comenta la actuación de la selección de Francia con Zidane

Luis Enrique también habló sobre las posibles similitudes entre el París Saint-Germain y la selección de Francia bajo la dirección de Zinedine Zidane, en medio de los comentarios que circulan sobre que la selección se inspira en algunas ideas del conjunto parisino.

El entrenador del París Saint-Germain dijo: "No lo sé, pero lo que vi en los primeros partidos de Francia es que las ideas son adecuadas para buscar la victoria, la posesión del balón, la presión y la cohesión con el fin de formar un verdadero equipo".

Y añadió: "Esa es la dificultad a la que te enfrentas cuando eres entrenador de una selección, ya que no dispones del tiempo suficiente para lograr la compenetración entre todos los jugadores. El nivel de los jugadores fue muy positivo, y los resultados hablan por sí solos".