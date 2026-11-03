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Traducido por

Enrique tras la goleada por seis al Villarreal: el liderato no significa nada, al final solo hay un campeón

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Luis Enrique
España
Francia

El entrenador español habla sobre su filosofía ofensiva

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Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, aseguró que el principal objetivo de su equipo esta temporada es conservar el título de la Liga de Campeones de Europa por tercer año consecutivo, señalando que encabezar la clasificación de la fase de liga y haber marcado 20 goles en las primeras cuatro jornadas no representa gran importancia en este momento.

Las declaraciones del entrenador español llegaron tras la amplia victoria que el Paris Saint-Germain logró ante su anfitrión, el Villarreal, por un marcador de 6-0, en el partido que los enfrentó en el estadio de este último, "La Cerámica", en el marco de los duelos de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo europeo.

Luis Enrique comentó, respecto al liderato de su equipo en la clasificación y al notable promedio goleador conseguido: "Esto no cuenta, solo habrá un campeón en la final de Madrid, y nuestro objetivo es ganar el título allí; en temporadas anteriores nos coronamos en la Liga de Campeones de Europa sin terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos".

El entrenador del Paris Saint-Germain habló sobre su filosofía ofensiva, aclarando que su equipo no retrocede a defender ni siquiera cuando afronta circunstancias difíciles durante los partidos, y dijo: "En el fútbol he visto equipos marcar tres goles en cinco minutos; no tiene sentido intentar defender, sino que hay que centrarse en atacar, y si hubiéramos recibido esa cantidad de goles en un periodo tan corto, habríamos afrontado las mismas dificultades que afrontó el Villarreal".

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Y añadió, según recogió el sitio oficial de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol "UEFA": "Este es el enfoque que intentamos seguir, y si hay algo que el equipo ha demostrado, es su capacidad de mantenerse firme y lograr victorias, independientemente de las lesiones o del campo en el que juguemos".

Luis Enrique elogió el rendimiento de sus jugadores durante el enfrentamiento ante el Villarreal, aclarando que recuperar el balón cerca de la portería rival ayudó a su equipo a imponer su gran superioridad, explicando: "Fuimos muy superiores porque tuvimos la suerte suficiente de recuperar el balón cerca de su portería".

El entrenador del Paris Saint-Germain concluyó sus palabras elogiando al Villarreal pese a la abultada derrota, subrayando su aprecio por el equipo español, al decir: "El Villarreal es un equipo que de verdad aprecio, es una situación difícil y lo siento por ellos".

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