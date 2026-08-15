Enrique: Torres puede jugar en todas las posiciones, y le preguntaré a mi esposa sobre este asunto

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, expresó su satisfacción por la incorporación del delantero español Ferran Torres a las filas del equipo, subrayando que el fichaje representa una oportunidad importante para el conjunto parisino a la hora de reforzar sus opciones ofensivas.

El Paris Saint-Germain anunció, la mañana de este sábado, la contratación oficial de Torres, el internacional español con 65 partidos con la selección de su país, procedente del Barcelona, en una operación que se enmarca en los movimientos del club para compensar la salida de Gonçalo Ramos, que se marchó el pasado julio al Milan.

Torres era uno de los nombres que despertaban el interés de la dirección del Paris Saint-Germain desde hacía tiempo, antes de que la operación se cerrara oficialmente y el jugador se uniera al equipo francés por unos 50 millones de euros.

Enrique: Torres eleva la calidad del equipo

Durante la rueda de prensa que ofreció en la víspera del enfrentamiento del Paris Saint-Germain ante el Lens en el Trofeo de Campeones de Francia, Enrique recibió una pregunta sobre la llegada de Torres, y afirmó que el club no dudó en aprovechar la oportunidad.

El entrenador español dijo, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Estoy contento con su llegada. Creo que ahora tenemos un equipo mejor, porque siempre buscamos las oportunidades disponibles para reforzar nuestra plantilla".

Y añadió: "Es un internacional y lo conocemos bien; además, se adapta a la perfección porque puede jugar en todas las posiciones. Y gracias a su mentalidad, creo que es importante contar con este tipo de jugadores".

Enrique prosiguió: "Seguimos trabajando con el presidente y con Luis Campos en el mercado de fichajes, y buscamos maneras de mejorar el equipo".

Torres había disputado la mañana del sábado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, pero probablemente no estará en la lista del Paris Saint-Germain para el enfrentamiento ante el Lens, el domingo, en el Trofeo de Campeones.

Enrique bromea con los periodistas sobre la alineación

En otro momento de la rueda de prensa, Enrique se negó a desvelar la alineación en la que se apoyará ante el Lens, en medio del deseo del Paris Saint-Germain de conquistar un nuevo título pocos días después de coronarse en la Supercopa de Europa a costa del Aston Villa por 2-1.

Cuando se le preguntó al entrenador español si haría cambios en la alineación, respondió en tono de broma: "¿Que si haré cambios mañana? ¿Quieres que le dé algunas pistas al rival? No lo sé, tengo que hablar con mi mujer para saber quién va a jugar".