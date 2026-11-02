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Hussein Hamdy
Traducido por

Enrique sorprende al Villarreal con una impactante confesión antes del duelo de la Champions League

Luis Enrique
I. Perez
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
España
Francia

La ambición renovada, la clave del secreto

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El Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, aseguró que el Villarreal merecía mejores resultados en la Liga de Campeones, y elogió el nivel que ha mostrado el conjunto español ante el Liverpool y el Borussia Dortmund, antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos.

El Paris Saint-Germain afronta el duelo con una destacada racha de resultados, pero Luis Enrique insistió en la necesidad de que sus jugadores mantengan la ambición y sigan trabajando con el mismo ritmo, subrayando que no escatimará esfuerzos en un partido que espera que sea difícil ante el Villarreal, que a su juicio ha ofrecido méritos para obtener mejores resultados en sus encuentros anteriores de la Liga de Campeones.

Sobre los cambios que ha realizado en los últimos partidos, Enrique declaró en la rueda de prensa del partido: "Cada competición representa una oportunidad para ver a los jugadores en situaciones distintas, y es importante que conozcamos mejor a los futbolistas. Siempre estamos abiertos a dar la oportunidad a los jugadores jóvenes que tienen esa calidad".

Sobre lo que más orgulloso le hace sentir durante sus temporadas con el Paris Saint-Germain, explicó: "Creo que lo más positivo es que seamos cada día más ambiciosos. Y eso significa que todas las personas dentro del club aumentan sus aspiraciones de forma constante. Eso es lo más importante y lo más positivo para mí. El club es diferente, y eso me hace sentir muy cómodo".

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Tras las victorias ante el Manchester City y el Barcelona, y sobre lo diferente que es la naturaleza del próximo enfrentamiento, afirmó: "Si crees, basándote en los resultados que hemos logrado últimamente, que eso te va a ayudar a ganar mañana, estás cometiendo un gran error. Necesitamos mostrar nuestra ambición y tener la capacidad de trabajar duro y correr mucho mañana ante un buen equipo como el Villarreal. Han tenido un calendario de partidos difícil al inicio de su recorrido ante rivales muy fuertes. Son un buen equipo y tienen un entrenador destacado. Necesitamos estar preparados desde el primer minuto mañana, pues los resultados anteriores no tendrán ninguna influencia en lo que vaya a ocurrir".

FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGGetty Images

Sobre si tomará precauciones adicionales debido a las recientes lesiones, pese a que su equipo lidera la clasificación, Enrique respondió: "No, afrontamos este partido de una manera diferente. Hay puntos importantes en juego. Nuestra concentración está puesta en ofrecer un buen rendimiento durante todo el partido, al margen de la competición o de la identidad de los jugadores que participen. Queremos mostrar nuestro nivel en un estadio en el que puedes sentir la esencia del fútbol, y ante un buen equipo que nos pondrá las cosas difíciles, y será complicado superar su presión defensiva y su sistema en la línea de atrás. Este es el tipo de enfrentamientos que me gusta".

Sobre el logro de 10 victorias consecutivas, el entrenador del Paris dijo: "Está bien escuchar que has hecho cambios que han conducido a mejores resultados, y espero que la valoración sea positiva. Debes ser consciente de que no eres un mal entrenador cuando pierdes un partido, ni tampoco eres un genio cuando logras 10 victorias consecutivas. Esa no es la manera correcta de trabajar. Nosotros nos centramos únicamente en lo que nos espera, y pensamos en que hoy hemos hecho una buena sesión de entrenamiento. Cuando estás en una buena situación como la nuestra actualmente, y gozas de solidez, eso se debe a que hay un gran club que me respalda, además de jugadores destacados y un extraordinario espíritu de equipo. Estoy muy contento".

Sobre el nivel de Zabarnyi, explicó: "Vemos que la mayoría de los jugadores ofrecen buenos niveles, y eso es algo positivo para el entrenador. Es un jugador joven, pero posee una gran experiencia. Confía en sus capacidades físicas y en sus habilidades, y además es un defensa que sabe participar en la construcción del juego y cooperar con sus compañeros. El primer año es difícil cuando te incorporas a un club nuevo, pero está mejorando y se convertirá en un jugador más importante para el equipo".

Acerca del equipo que espera enfrentar ante el Villarreal, Enrique dijo: "El calendario de partidos ha sido muy difícil, y quizás otros entrenadores habrían pensado que se han enfrentado al Napoli y al Liverpool, y ahora al Paris Saint-Germain. Pero Íñigo es un entrenador optimista, y no es del tipo que se queja. Me gusta ver a entrenadores jóvenes que aman ofrecer buen fútbol, que buscan soluciones para sus equipos a través de este estilo, y que exigen a sus jugadores aplicarlo también".

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Y añadió: "Creo que Íñigo vivirá buenos años aquí. Llevó a su equipo a una final europea la temporada pasada, y considero que la decisión del Villarreal de contratarlo fue acertada. Jugaron bien ante el Liverpool y merecieron más de lo que lograron, pero estas cosas pasan en el fútbol. También ganaron al Napoli y ofrecieron un partido competitivo ante el Borussia Dortmund. No busca excusas, sino que quiere jugar buen fútbol y tener la posesión del balón, lo que nos obligará a ofrecer nuestro mejor nivel".

Sobre la derrota del Villarreal ante el Espanyol, comentó: "Cuando apuestas por un entrenador joven que llega con ideas nuevas, es normal que el equipo sufra algunas derrotas durante esta etapa. Son lecciones de las que hay que aprender y trabajar para corregir el rumbo después. Cuando analizo al Villarreal, veo a un equipo en el inicio de un nuevo proyecto, pero observo muchas cosas positivas. Ojalá no estén en su mejor momento mañana, porque nosotros queremos ganar. Comenzaron su recorrido enfrentándose a cuatro rivales fuertes, pero los cuatro próximos partidos serán ante equipos de menor nivel".

Luis Enrique dirigió un mensaje a Íñigo Pérez, al decir: "Sabemos que son los resultados los que mandan en el fútbol. Íñigo ha demostrado su personalidad cada vez que ha hablado en público, y además dirige a su equipo con el ejemplo. Posee todas las cualidades necesarias para convertirse en un gran entrenador. Lo más importante en la vida es permanecer fiel a tus principios, y no perder tu identidad por una derrota".

Y concluyó: "He logrado el éxito, he sufrido derrotas y he pasado por épocas difíciles. Y ahora todos creen que soy una persona excepcional, o el entrenador especial, pero lo que consigues lo construyes tú mismo a lo largo de tu trayectoria. Vivirá etapas de ascenso y de descenso, pues el camino es largo y trae momentos buenos y otros difíciles. Estoy convencido de que a Íñigo le espera una gran trayectoria como entrenador".

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