Enrique sobre la crisis entre Infantino y la UEFA: no soy un político

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, evitó pronunciarse sobre el futuro de Ferran Torres o las negociaciones en curso entre el club francés y el Barcelona, reafirmando su postura de no hablar del mercado de fichajes, y ello antes de enfrentarse al Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa.

La postura del técnico español llega en un momento en el que Ferran Torres está cerca de fichar por el campeón de Europa, después de que el club francés alcanzara un acuerdo con el jugador, mientras continúan las negociaciones con el Barcelona sobre los detalles finales de la operación.

Y a pesar de que el traspaso de Ferran a París podría hacer que Enrique volviera a trabajar con el jugador de nuevo, tras haberlo dirigido durante su etapa al frente de la selección española, el veterano entrenador optó por mantenerse completamente alejado del asunto.

Luis Enrique zanja su postura sobre Ferran

Durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Aston Villa, este martes, Enrique fue preguntado por lo contento que estaría con la posibilidad de que el Paris Saint-Germain fichara a Ferran Torres y su regreso a trabajar bajo su dirección.

La respuesta del técnico español fue clara y directa, según recogió "Marca": "Yo nunca hablo del mercado de fichajes. Ese asunto está fuera de lo que puedo comentar, yo hablo de los jugadores del Paris Saint-Germain".

Enrique no cambió su postura cuando se le formuló otra pregunta sobre la crisis existente entre Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", y la Federación Europea "UEFA", a causa de la empresa comercial que el dirigente suizo pretendía fundar para gestionar los torneos de la FIFA, con el Mundial a la cabeza.

El técnico español insistió en que su concentración está puesta por completo en su equipo y en la preparación del partido.

Dijo: "Yo me centro en mi equipo, no soy político. No hablo de estos asuntos, y tampoco hablo del mercado de fichajes".

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El fichaje de Ferran se acerca a su desenlace

Las reservas de Enrique llegan en un momento en el que avanzan las negociaciones entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona por el traspaso de Ferran Torres, después de que el club francés cerrara su acuerdo con el jugador.

Y parece que la operación ya se encuentra en sus últimas fases, en medio del deseo de todas las partes de cerrarla durante los próximos días, lo que podría devolver a Ferran a trabajar bajo la dirección de Enrique, quien ya contó ampliamente con él durante su etapa al frente de la selección española.