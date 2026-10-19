Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, reconoció que su equipo sufre un problema a la hora de ejecutar los penaltis, después de que Ousmane Dembélé fallara uno nuevo en la victoria por 3-1 ante el Estrasburgo, en la Ligue 1, antes del esperado duelo frente al Barcelona mañana martes.

Enrique señaló, en declaraciones posteriores al partido, que su equipo carece de un lanzador especialista en penaltis, ante la reiteración de los fallos en los últimos tiempos, pese a la capacidad del Paris Saint-Germain para lograr victorias y superar esos errores.

El entrenador español añadió: "Es cierto, nos falta un especialista en penaltis", y explicó que el equipo cuenta con varios jugadores capaces de lanzarlos, pero que aún necesita a un futbolista que destaque por su eficacia y regularidad en esa tarea.

El penalti fallado por Dembélé ante el Estrasburgo llegó pocos días después de que Ferran Torres errara uno frente al Manchester City en la Liga de Campeones, en el partido que terminó con victoria de su equipo por 4-2, después de que lo atajara el portero Gianluigi Donnarumma.

También Désiré Doué falló un penalti ante Le Mans, en un encuentro que acabó con victoria del Paris Saint-Germain por 3-1, mientras que Lucas Beraldo sí logró anotar el suyo en ese mismo partido, repitiéndose así los errores de los jugadores del conjunto parisino desde el punto de penalti en más de una ocasión.

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El fenómeno se extendió a Khvicha Kvaratskhelia, que falló un penalti con la selección de Georgia en la derrota ante Irlanda del Norte por un gol a cero, sumándose a la lista de futbolistas ofensivos del PSG que no han podido aprovechar las oportunidades de gol desde los once metros.

A pesar de estos fallos, el desperdicio de penaltis no ha impedido al Paris Saint-Germain cosechar victorias en sus últimos partidos, lo que añade una dimensión extra al problema antes de los compromisos venideros, en los que los pequeños detalles pueden resultar decisivos.

Enrique habló sobre sus opciones para lanzar los penaltis: "Tenemos muchos jugadores que saben ejecutarlos, pero es cierto que nos falta uno. Aun así, con Vitinha, Ousmane y otros, tenemos muchos jugadores capaces de lanzarlos".

El Paris Saint-Germain recuerda su éxito en la final de la Liga de Campeones, cuando Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo anotaron los penaltis de la tanda que dieron al equipo el título ante el Arsenal, mientras que Nuno Mendes falló el suyo.