Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, mostró un profundo enfado por una decisión arbitral durante el duelo de su equipo ante el Villarreal, en la Liga de Campeones, después de que el conjunto francés se viera obligado a disputar una parte del partido en inferioridad numérica, debido al retraso en la ejecución de tres cambios de una sola vez.

El episodio se produjo en el minuto 74, cuando el marcador reflejaba una ventaja del Paris Saint-Germain por cinco goles a cero, tras imponer su dominio absoluto en el partido, antes de que el árbitro Félix Zwayer interviniera para aplicar la nueva norma relativa al límite de tiempo para que los jugadores sustituidos abandonen el terreno de juego.

Enrique había decidido realizar tres cambios simultáneos con las salidas de Achraf Hakimi, Vitinha y Désiré Doué, y las entradas de David Boly, Lucas Beraldo y Quentin Ndjantou, pero el retraso de Achraf Hakimi y Vitinha en salir dentro del plazo establecido llevó al árbitro a no permitir la entrada de todos los suplentes de inmediato, por lo que el equipo se encontró en inferioridad numérica.

La decisión provocó el enfado del técnico español, que intentó empujar a uno de los suplentes hacia el terreno de juego, lo que le valió al jugador una tarjeta amarilla, mientras que el árbitro permitió continuar el juego, según lo informado por un informe del diario «Marca».

Enrique declaró tras el partido: «Lo que ocurrió con los tres cambios fue una farsa. Imaginen que el resultado fuera 0-0, y entonces te sacan a tres jugadores, y después yo empujo a uno de ellos y recibe una tarjeta amarilla, ¡habría empujado también a los otros jugadores! ¿Qué es esto? ¿Acaso jugamos a un juego de niños?».

Y añadió: «Tenemos que respetar también a los profesionales, igual que nosotros respetamos al cuerpo arbitral».

El episodio se remonta a la aplicación de una nueva modificación en las reglas del fútbol, aprobada por el International Football Association Board, que establece la obligación de que el jugador sustituido abandone el terreno de juego en un plazo de 10 segundos desde la señal del árbitro o el levantamiento de la tablilla de cambios.

En caso de superarse el plazo, el jugador debe abandonar el campo, pero al suplente no se le permite entrar hasta la primera interrupción del juego transcurrido un minuto completo desde la reanudación del partido, y con el permiso del árbitro, con el objetivo de reducir la pérdida de tiempo y las interrupciones en el ritmo de los partidos.

El duelo terminó con la victoria del Paris Saint-Germain por seis goles a cero, después de que David Boly añadiera el sexto gol en el minuto 78, logrando el conjunto francés una amplia victoria que no impidió a su técnico intensificar su protesta contra la nueva norma arbitral.