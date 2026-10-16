Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, compareció en conferencia de prensa en la víspera del duelo ante el Estrasburgo, este sábado, correspondiente a la séptima jornada de la Ligue 1.

El encuentro de mañana supone el último examen para el conjunto parisino antes de enfrentarse al Barcelona, el próximo martes, en una pugna por el liderato de la Champions League, en el Parque de los Príncipes.

Enrique prefirió centrarse en el partido ante el Estrasburgo, a domicilio, antes de pensar en el Barcelona, y no reveló si introducirá cambios en la alineación de cara al duelo contra el equipo catalán.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Enrique, quien señaló: "No quiero aclarar nada. Cada vez que elegimos la alineación, pensamos en el corto, el medio y el largo plazo".

Y añadió: "Lo más importante es ganar al Estrasburgo, después prepararnos de la mejor manera para el siguiente partido e intentar ganar todos los encuentros".

Todo esto llega después de que el Paris Saint-Germain lograra una gran victoria sobre el Manchester City por 4-2 en el Etihad Stadium, aunque ocupa la sexta posición en la Ligue 1, a 3 puntos del líder, el Mónaco.

Luis Enrique quiso responder a las críticas de Enzo Maresca, quien justificó su derrota ante el conjunto parisino señalando que el Paris Saint-Germain puede dar descanso a un mayor número de sus jugadores durante los partidos de la Ligue 1.

El técnico español dijo: "Este es el ruido habitual que rodea a un equipo como el Paris. Antes de incorporarme al club, escuchaba que este equipo nunca ganaría la Champions League por el nivel de la competición doméstica. Y luego, cuando ganas, la gente busca excusas y se queja. Así es la vida, y lo aceptamos".

Sobre el duelo ante el Estrasburgo, Luis Enrique explicó que el partido no será fácil, dado que el rival tiene mucha calidad.

En otro orden de cosas, al entrenador del Paris Saint-Germain le preguntaron si es posible aprender su estilo de entrenamiento, y su respuesta fue muy clara.

Dijo: "Es muy fácil, tienes que correr como un loco, es así de simple. No depende de la edad, sino de tu calidad técnica y de tu mentalidad. Esa es la clave: estar preparado para atacar y defender".