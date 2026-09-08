Enrique, en el banquillo de los acusados: ¿por qué ha bajado el nivel de Achraf Hakimi con el Saint-Germain?

Un informe periodístico francés aseguró este martes que el marroquí Achraf Hakimi ha perdido gran parte de aquella influencia excepcional que atrajo todas las miradas hacia él en los últimos años.

El diario "L'Équipe" señaló que Achraf Hakimi atraviesa un momento menos exitoso con la camiseta del Paris Saint-Germain. Mientras se prepara para regresar a la Liga de Campeones para enfrentarse al Slovan Bratislava el miércoles, el marroquí ha tenido dificultades durante los últimos ocho meses para recuperar su influencia excepcional.

Después de que dos lesiones graves, primero en el tobillo y luego en los tendones de la rodilla, lo frenaran la temporada pasada, lo que le supuso ausentarse durante 80 días de competición y 22 partidos, la producción del lateral de 27 años ha disminuido de forma notable, ya que solo ha marcado un gol y ha dado 5 asistencias en 2026. Y aunque su ritmo de esfuerzo incansable en las carreras de alta intensidad se mantiene, su dominio físico y su precisión en el último pase parecen menores por primera vez.

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Este descenso de rendimiento se atribuye también a la inestabilidad de su nivel en la banda. La entente técnica que lo unía a Ousmane Dembélé durante la temporada 2024-2025 parece ahora un recuerdo lejano.

En los últimos meses, el internacional marroquí se ha visto obligado a lidiar con cambios constantes en la posición del extremo dentro del difícil sistema de Luis Enrique, jugando sucesivamente junto a Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in y, más recientemente, Ilyes Akliouche. Y sin ninguna entente real entre ellos, Hakimi pierde eficacia bajo presión, lo que permite que reaparezcan algunos errores técnicos en sus pases.

Enrique ayudará a Achraf Hakimi

A pesar de este período complicado, marcado por una mala toma de decisiones, especialmente durante la reciente derrota por 1-2 ante el Mónaco, el club de la capital no cunde en el pánico, según informó el diario "L'Équipe".

El cuerpo técnico es plenamente consciente de que el defensa necesita minutos de juego regulares para recuperar su nivel. Y para ayudarlo a volver a su mejor forma física sin correr el riesgo de una recaída, Luis Enrique planea concederle períodos de descanso concretos en las próximas semanas, aplicando una estrategia de gestión de los minutos de juego que ya había probado con éxito con otros jugadores clave del equipo.

Además de su rendimiento sobre el terreno de juego, el jugador marroquí afronta grandes presiones fuera del campo, algo que explica el descenso de su nivel.

A finales de junio, el tribunal de apelación de Versalles confirmó su remisión al tribunal penal local por unas acusaciones de violación que se remontan a febrero de 2023.

Y aunque recurrió la sentencia ante el tribunal de casación, y se espera que la decisión se dicte el próximo octubre, y sus allegados aseguran que mantiene una calma total a la espera del juicio previsto dentro de 12 a 18 meses, Hakimi es consciente de que se verá obligado a ofrecer un buen rendimiento durante toda la temporada mientras sobrelleva esta carga judicial.

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Por todas estas razones, Hakimi ofrece un rendimiento inferior al esperado en el inicio de esta temporada