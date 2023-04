"Yo llevo 35 años en el fútbol y nunca he sentido, ni oído, ni he pensado que se pueda comprar un árbitro", dice el presidente del Atlético de Madrid.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue consultado este lunes acerca del 'Caso Negreira', un escándalo que sacude al FC Barcelona desde hace varias semanas pero que toca a todos los clubes de LaLiga, especialmente a aquellos que compitieron por los títulos con el club catalán. Y uno de ellos es el Atleti.

En ese sentido, y preguntado por el 'Caso Negreira' en el marco de una entrevista concedida a la revista 'Pozuelo IN', Cerezo señaló: “Yo sé lo que tú puedas saber y hasta que no se demuestre, de verdad, lo que hay, todo serán suposiciones. Yo llevo 35 años en el fútbol y nunca he sentido, ni oído, ni he pensado que se pueda comprar un árbitro".

El presidente del Atleti fue más allá y aseguró que "es muy difícil comprar un partido". "No entiendo cómo se puede comprar a un árbitro. Esto es la primera vez que lo oigo y puedo decir que nunca he vivido ninguna experiencia sospechosa, ni contra el Barcelona ni contra nadie”, sostuvo el directivo rojiblanco.

Por otro lado, a Cerezo le pidieron que hiciera un balance de la campaña del Atlético, que está tercero en LaLiga pero fuera de Europa desde que quedaran apeados de la Champions League sin entrar en Europa League. “Esperamos quedar entre los tres primeros y preparar bien el equipo para hacer una buena temporada el próximo año. Esta temporada nos han liquidado en todos los sitios. Todos los equipos tienen sus bajones. En Europa no hemos estado bien y en la Copa del Rey nos eliminó el Madrid y se acabó. Y no quiero entrar en el tema de los árbitros porque es un tema que no tiene solución y hablar de ello es inútil”, dijo Cerezo.