Enrique Cerezo: "Oblak tiene contrato, es jugador del Atlético de Madrid y punto"

El presidente del Atlético atiende a "Marca" antes de que el equipo afronte la Champions: "Estamos orgullosos de haber fichado a Joao Felix"

Nadie quiere vender a Oblak. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de las palabras de Enrique Cerezo , presidente del , en una entrevista concedida a "Marca", donde el máximo mandatario rojiblanco se muestra satisfecho por haber acabado la Liga cumpliendo el objetivo: " Antes de la pandemia estábamos los sextos y después hemos hecho una magnífica remontada, jugando bien, marcando goles y dando espectáculo futbolístico. Al final conseguimos uno de los objetivos ", asegura.

"Oblak tiene contrato, es jugador del Atlético y punto"

Preguntado acerca del futuro de Jan Oblak, con contrato en vigor en el Atlético de Madrid, Cerezo comentó: "Siempre digo que Oblak tiene contrato con el Atlético y es el mejor portero del mundo. No es extraño que tenga ofertas de otros grandes equipos como es el Atlético " aseveró, para después añadir "digo lo mismo que siempre. Oblak tiene contrato, es jugador del Atlético y punto". Esa frase era, por cierto, la misma que repitió con Griezmann el año que el francés le dijo "no" al ...aunque al año siguiente acabó marchándose. Y es que en la última semana no paran de sucederse informaciones que vinculan a Oblak con y , que están muy interesados en el esloveno.

"Estamos orgullosos de haber fichado a Joao Félix"

Acerca de la figura de Joao Félix, del que se esperaba más, Cerezo le tiró un capote: "No ha sido fácil para él porque ha sido la primera temporada, venía con unas expectativas maravillosas y creo que realmente ha cumplido. Todos estamos contentos con el rendimiento de Joao Félix. Para la próxima temporada no será una promesa, será un hecho. Está muy ilusionado, contento y feliz de que la Champions se juegue en Lisboa" , dijo. Para después añadir " tiene 20 años, es un jugador con un futuro prometedor y estamos orgullosos de haberlo fichado" , comentó.

"El coronavirus hará que no haya muchas presentaciones"

Y por último, sobre el impacto que el coronavirus tendrá sobre el mercado del fútbol y las cuentas de los clubes, Cerezo explicó que "el coronavirus va a hacer, indiscutiblemente, que no haya muchas presentaciones. Pero no sólo en el Atlético, en todos los clubes de Europa" , aseguró, para después matizar que "no necesitamos muchos jugadores, tenemos un equipo joven y con un futuro magnífico".

"Se notará la falta de ingresos en muchos equipos"

Cerezo no oculta que el golpe económico por culpa de la Covid-19 ha sido duro: "Hay que tener en cuenta que tenemos una Liga que nos obliga a unas condiciones económicas y este año, estas condiciones, por falta de público, sponsors y otros aspectos más, no son como en otras temporadas. Todo ello se nota, pero no sólo en los equipos españoles, se nota en los de toda Europa. No es un problema económico nuestro, es un problema de falta de ingresos que va a suceder en el Atlético y en muchos equipos ", sentenció.