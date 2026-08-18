¡Enorme preocupación por Jamal Musiala! La estrella del Bayern de Múnich vuelve a desplomarse y revela el diagnóstico

El entrenador Vincent Kompany sustituyó a Musiala en Heidenheim en el minuto 61 por el nuevo fichaje Isamel Saibari. Apenas seis minutos después, el atacante de 23 años cayó al suelo en el centro del campo; la escena se pareció al incidente del partido contra el Leipzig. Sus compañeros Jonathan Tah y Harry Kane acudieron de inmediato, en muy poco tiempo jugadores de ambos equipos formaron un círculo a su alrededor y, al mismo tiempo, los médicos de urgencias entraron al terreno de juego.

Tras una breve pausa para ser atendido, Musiala se puso de pie y, algo desorientado, se dirigió tambaleándose hacia la línea de banda apoyado por un miembro del cuerpo técnico. Después de unos metros, dio media vuelta y desapareció por el lado opuesto rumbo al interior del estadio. Mientras tanto, los aficionados le dedicaron cánticos. Cuando el speaker del estadio anunció su sustitución por Cassiano Kiala, la Voith-Arena rompió en aplausos.

Preguntado por el estado de salud de Musiala, el director deportivo Max Eberl dijo en la zona mixta inmediatamente después del pitido final: "Jamal se pronunciará al respecto en un futuro próximo. Lo sabíamos y lo sabemos". ¿Y cómo está ahora mismo? "Está en el vestuario, se está cambiando, se está duchando".

Jamal Musiala se pronuncia en Instagram tras el colapso

Pocos minutos después, Musiala publicó el comunicado anunciado. "Lo más importante primero: estoy bien", escribió Musiala en una larga publicación en Instagram. "Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados. Hoy quiero quitaros esa preocupación y explicaros algo al respecto: me han detectado ausencias temporales de corta duración, pero bien tratables, que se deben a una disfunción neurológica."

Y añadió: "Estas pueden provocar momentos como los ocurridos recientemente, como ante el Leipzig o ahora también en Heidenheim. Sé que a primera vista parecen scary, pero para mí actualmente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible al respecto y soy muy optimista". Según explicó, no existe "ningún riesgo para la salud más allá de eso".

Las ausencias son breves y repentinas pérdidas de consciencia que suelen producirse en forma de un ataque epiléptico. Este ataque suele durar solo entre unos cinco y 15 segundos, durante los cuales los afectados se quedan mirando al vacío y no reaccionan. Después, normalmente se recuperan rápido, pero no conservan ningún recuerdo de ese periodo. La enfermedad es curable con medicación.

La victoria por 4-2 del Bayern quedó en un segundo plano

Musiala ya se había desplomado el sábado, poco antes del final del partido amistoso contra el RB Leipzig (3-1). El lunes faltó en la presentación del equipo en el Campus y solo completó una sesión individual. En ese sentido, la presencia de Musiala contra el Heidenheim resultó algo sorprendente.

El hecho de que el conjunto muniqués acabara ganando el test por 4-2 quedó en un segundo plano. Los goles del Bayern los marcaron Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz y el nuevo fichaje Nathaniel Brown. El sábado, el equipo muniqués se enfrentará a domicilio al Borussia Dortmund en la Supercopa.

Hace más de un año, Musiala se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes y sufrió graves daños en el tobillo. En enero celebró su regreso, pero desde entonces todavía no ha recuperado su mejor nivel. Inmediatamente después de su decepcionante Mundial, se sometió a una operación para retirarse una placa metálica del pie izquierdo.