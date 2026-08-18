¡Enorme preocupación por Jamal Musiala! La estrella del Bayern de Múnich vuelve a desplomarse sobre el césped

El entrenador Vincent Kompany sustituyó a Musiala en Heidenheim en el minuto 61 para dar entrada al nuevo fichaje Isamel Saibari. Apenas seis minutos después, el atacante de 23 años cayó al suelo en el centro del campo: la escena fue similar a lo ocurrido en el partido ante el Leipzig. Sus compañeros Jonathan Tah y Harry Kane acudieron de inmediato y, en muy poco tiempo, jugadores de ambos equipos formaron un círculo a su alrededor, mientras los médicos de urgencias entraban al terreno de juego.

Tras una breve pausa para ser atendido, Musiala se levantó y, apoyado por un asistente y algo desorientado, se dirigió tambaleándose hacia la línea de banda. Después de unos metros, dio media vuelta y desapareció por el lado opuesto rumbo al túnel. Mientras tanto, los aficionados le dedicaron cánticos. Cuando el speaker del estadio anunció su sustitución por Cassiano Kiala, la Voith-Arena estalló en aplausos.

Preguntado por el estado de salud de Musiala, el director deportivo Max Eberl dijo inmediatamente después del pitido final: "Lo sabréis. Jamal se pronunciará al respecto dentro de un tiempo razonable. Lo sabíamos y lo sabemos".

La victoria por 4-2 del FC Bayern queda en un segundo plano

Musiala ya se había desplomado el sábado, poco antes del final, en el amistoso contra el RB Leipzig (3-1). Supuestamente, después se quejó entonces de mareos, problemas circulatorios y de las temperaturas de más de 30 grados.

Se perdió la presentación del equipo del lunes en el Campus, aunque sí completó una sesión individual. "Lo más importante es que está bien. Sobre todo lo demás no se puede decir nada", afirmó Eberl. Aun así, la presencia de Musiala contra el Heidenheim resultó algo sorprendente. Al menos esta vez la temperatura no debió de jugar ningún papel, ya que en Heidenheim el martes por la noche apenas había unos 18 grados.

Que el conjunto muniqués acabara ganando el test por 4-2 quedó en un segundo plano. Los goles del FC Bayern los marcaron Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz y el nuevo fichaje Nathaniel Brown. El sábado, el conjunto muniqués se medirá a domicilio con el Borussia Dortmund en la Supercopa.

Musiala se había fracturado el peroné hace más de un año en el Mundial de Clubes. En enero celebró su regreso, pero desde entonces todavía no ha vuelto a su mejor nivel. Inmediatamente después de su decepcionante Mundial, se dejó retirar una placa metálica del pie izquierdo.