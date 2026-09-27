Este sábado se desató en Eindhoven una pelea multitudinaria entre aficionados del VVV-Venlo y presuntamente del PSV, según informa, entre otros medios, Omroep Brabant. La reyerta entre unos 70 hinchas tuvo lugar junto a la estación de Strijp-S y el Klokgebouw.

Un autobús con aficionados del VVV se dirigía este sábado a Volendam para un partido fuera de casa en la Keuken Kampioen Divisie. Aún no se sabe por qué el autobús de aficionados se detuvo en Eindhoven, aunque el citado medio informa de que fue para poder tomar algo.

En el lugar donde se detuvieron los aficionados del VVV, los limburgueses probablemente se encontraron con seguidores del PSV. Se produjo una pelea, tras la cual la policía se desplazó en masa. Se movilizaron prácticamente todas las unidades disponibles y también se utilizó un perro policial. Según un portavoz, así se evitó una mayor escalada.

Junto a la estación de Strijp-S, los aficionados del VVV fueron rodeados. Tras una comprobación individual, los seguidores desplazados pudieron volver a subir al autobús. Eso sí, el autobús fue enviado de regreso en dirección a Venlo, ya que esos aficionados dejaron de ser bienvenidos en Volendam.

Por cierto, la policía de Eindhoven no ha practicado ninguna detención y sigue investigando el incidente. Eso sí, también gracias a las imágenes de las cámaras, está claro quiénes estuvieron implicados en la pelea.

Tras el altercado, la policía buscó armas, pero no encontró ninguna. Por cierto, el VVV perdió el partido fuera de casa ante el Volendam por 3-2.