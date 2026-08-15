No hace tanto tiempo, Lutsharel Geertruida era un nombre fijo en la rumorología en torno al Bayern de Múnich. Tanto en el verano de 2023 como en el invierno siguiente, el neerlandés era considerado un candidato para fichar por el club muniqués.

Prácticamente no pasaba una semana sin una nueva actualización sobre el supuesto interés del campeón récord del fútbol alemán. Como es sabido, el fichaje no llegó a producirse, aunque un traspaso en aquellos momentos sí habría tenido sentido. Y es que Geertruida cuenta con un perfil de jugador que rara vez se encuentra en la élite del fútbol europeo.

A comienzos de 2024, con todavía 23 años, dominaba casi por completo todo el repertorio del arte defensivo. Incluso más que Benjamin Pavard, cuya salida del Bayern coincidió precisamente con aquella etapa. Como central, lateral derecho y mediocentro defensivo, Geertruida puede ser utilizado sobre el papel prácticamente en cualquier posición cuando se trata de evitar goles en contra. A ello se suma una enorme capacidad física e inteligencia de juego. Sin embargo, en la Säbener Straße su nombre nunca llegó a concretarse. En su lugar, el campeón récord alemán buscó otras alternativas. Primero, el entonces entrenador Thomas Tuchel recibió al defensa que deseaba, Min-jae Kim, antes de que medio año después Eric Dier y Sacha Boey reforzaran la zaga.

Geertruida terminó la temporada en su club de formación, el Feyenoord de Róterdam, y luego sí encontró el camino hacia la Bundesliga. RB Leipzig puso 20 millones de euros sobre la mesa. Lo que en un principio parecía tener potencial para convertirse en una auténtica ganga, se reveló rápidamente desde la perspectiva del club sajón como un error. Mientras tanto, Geertruida incluso carga ya con la etiqueta de fichaje fallido.

¿Por qué fracasó Lutsharel Geertruida en el RB Leipzig?

Dos años después de su llegada, el hoy jugador de 26 años está apartado. Su primera temporada fue más que irregular. Es cierto que Geertruida sumó 35 apariciones y se hizo inmediatamente con un puesto de titular, pero lo perdió con el cambio de año y llegó incluso a pasar varios partidos exclusivamente en el banquillo. La degradación, sin embargo, se debió menos a errores graves que a diferencias de criterio. Las malas lenguas incluso hablarían de una valoración completamente equivocada por parte del Leipzig.

Ya después de pocas semanas quedó claro que Geertruida sencillamente no terminaba de encajar en el sistema del entonces técnico del RB, Marco Rose. Su forma de jugar, metiéndose desde el lateral derecho hacia el centro, no era deseada. La exigencia de cumplir con un trabajo defensivo posicional en la banda quedó sin respuesta. La esperanza de que las dificultades de adaptación desaparecieran por sí solas con el paso del tiempo fue en vano. Tras una primera vuelta irregular, los elogios anticipados se agotaron por completo.

Hasta el punto de que Geertruida no recibió una segunda oportunidad bajo el sucesor de Rose, Ole Werner, pese a la salida del técnico al final de la temporada. En su lugar, Leipzig cerró una cesión bastante reconciliadora con el ambicioso ascendido a la Premier League, el AFC Sunderland. Y con éxito. En las islas, Geertruida firmó 30 apariciones y dejó buenas sensaciones.

Getty Images

Sin futuro en el RB Leipzig: ¿qué le espera a Lutsharel Geertruida?

Sin embargo, la opción de compra pactada por esos mismos 20 millones de euros que dos años antes habían llegado a la ciudad portuaria neerlandesa resultó demasiado cara para los Saints. Probablemente también porque Geertruida no llegó a consolidarse plenamente como titular indiscutible. Aun así, logró una convocatoria para el Mundial, mientras que jugadores de renombre como Jeremie Frimpong (FC Liverpool) o Matthijs de Ligt (Manchester United) no fueron tenidos en cuenta por el exseleccionador Ronald Koeman. Por ello, en Leipzig seguramente ya se frotaban las manos. Sin embargo, el aumento de valor de mercado, tan habitual tras una convocatoria mundialista, no se produjo. Porque Geertruida no disputó ni un solo minuto.

Pocas semanas después, es más que dudoso que el Leipzig logre salir bien parado y recuperar los millones invertidos en Geertruida. Según informaciones coincidentes de varios medios, sí existiría interés desde la Premier League y Arabia Saudí, pero todavía no se habrían producido negociaciones concretas. Más bien, una nueva cesión parece cada vez más probable. Los principales interesados en una posible operación serían el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam.

Para Geertruida supondría un regreso no solo a su país natal. Sino también a la liga desde la que, supuestamente, se abrió paso hasta el radar del Bayern de Múnich y acabó tomando una decisión de graves consecuencias.

Lutsharel Geertruida: estadísticas antes y después de su fichaje por el RB Leipzig