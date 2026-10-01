Enorme enfado y crisis a la vista: otro jugador abandona la concentración de la selección de Egipto tras Mohamed Salah

Un nuevo jugador abandonó la concentración de la selección de Egipto celebrada durante el parón internacional, días después de que también la dejara Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco.

Salah salió de la concentración de la selección de Egipto tras el partido ante Angola en la clasificación para la Copa Africana de Naciones, que terminó con empate sin goles, y fue sustituido durante la segunda parte del encuentro.

La Federación Egipcia anunció que Salah dejó la concentración y se perderá el partido ante Sudán del Sur en la misma fase de clasificación, debido a que el encuentro se disputa en un campo de "tartán", sobre el que no puede jugar.

Y este jueves, el club francés Niza anunció que su jugador Mohamed Abdelmonem abandonaba la concentración de la selección de Egipto, antes del amistoso ante Sudáfrica, en virtud de un acuerdo mutuo entre ambas partes.

Mohamed Abdelmonem se unió a la lista de la selección de Egipto en la última concentración, pero no participó ante Angola ni viajó a Sudán del Sur, por temor a lesionarse en el campo de "tartán".

El Niza emitió hoy un comunicado oficial en el que afirmó: "De mutuo acuerdo con el cuerpo técnico de la selección egipcia, Mohamed Abdelmonem ha abandonado la concentración de la selección para preservar su forma física y su integridad".

Y añadió: "Esta decisión se ha tomado de forma conjunta, dadas las condiciones en las que se disputó el partido clasificatorio para la Copa Africana de Naciones, especialmente sobre un terreno de césped artificial, y con la voluntad compartida de no poner en riesgo la salud del jugador".

Agregó: "El Niza hace todo lo posible para garantizar que Mohamed, como todos sus jugadores internacionales, pueda unirse a la selección de su país y representarla en las mejores condiciones posibles, prestando una atención especial a su salud, su recuperación y su integridad física".

Y concluyó: "El club quiere agradecer al cuerpo técnico de la selección egipcia el acuerdo mutuo y su comprensión, así como el trabajo que han realizado con Mohamed durante esta concentración. Mohamed continuará ahora su trabajo con el Niza para prepararse en las mejores condiciones de cara a los próximos retos".

Pero lo llamativo del asunto es que fue el Niza quien anunció la noticia de la salida de Mohamed Abdelmonem de la concentración, y la Federación Egipcia no había emitido ninguna aclaración hasta la redacción de estas líneas.

Por su parte, el periodista Ahmed Shobeir señaló, en declaraciones radiofónicas: "Mohamed Abdelmonem tampoco estará en el partido ante Sudáfrica (el próximo domingo), y con mucha claridad, hay un enfado, un gran enfado, entre Mohamed Abdelmonem y el cuerpo técnico y administrativo".

Y continuó: "Deseo que el asunto entre el cuerpo técnico de la selección y Abdelmonem termine pronto, en lugar de que se agrave notablemente, porque están enfadados con él y tienen razón".

Añadió: "Yo no soy injusto con ningún jugador, pero el cuerpo técnico tiene razón al estar enfadado con Mohamed Abdelmonem, y le pido al jugador que tome la iniciativa de poner fin a la disputa y al enfado, porque lo necesitamos a él y a todos los jugadores de la selección".

El enfado del cuerpo técnico se debe a la negativa de Abdelmonem a participar en el partido ante Sudán del Sur, a la llegada de una carta del Niza solicitando su exclusión del encuentro, y ahora a su salida de la concentración tras unas negociaciones entre el club y el cuerpo técnico de la selección.



