El enfado dentro del Real Madrid continúa a causa de las decisiones arbitrales, pese a la trabajada victoria sobre el Villarreal, ante la protesta de los jugadores del equipo por la disparidad en el trato de las acciones polémicas, en especial al comparar la expulsión de Vinicius Junior por tirar del pelo a su rival con la no señalización de una falta sobre Fede Valverde en un partido anterior.

Según el diario español "Marca", la polémica dentro del Real Madrid en torno al arbitraje no cesó pocas horas después del complicadísimo triunfo frente al Villarreal, ya que los jugadores del conjunto blanco no ocultaron su extrañeza en el vestuario del estadio Santiago Bernabéu.

Y la expulsión de Vinicius Junior no fue sino una de las vertientes de las quejas, pues aunque los jugadores reconocieron que la sanción podía ser correcta, el grupo mostró su incredulidad ante el hecho de que el videoarbitraje haya pasado por alto acciones que podrían haber beneficiado al Real Madrid en otros encuentros, como el pasado derbi.

Uno de ellos dijo en el vestuario del equipo blanco, tras la victoria del sábado sobre el "Submarino Amarillo": "Un tirón de pelo no puede acabar en tarjeta roja, mientras que la entrada que sufrió Valverde en el partido pasado queda sin castigo".

La expulsión de Vinicius Junior no fue lo único que generó malestar entre los jugadores del Real Madrid, después de que el árbitro mostrara a los futbolistas del equipo cinco tarjetas amarillas y una roja, pese a haber cometido solo ocho faltas, frente a dos amarillas para sus rivales tras cometer 13 infracciones.

Y quizá lo que más irritó a los jugadores del conjunto blanco fue lo que describieron como un trato "prepotente" por parte de los asistentes de Díaz de Mera y del cuarto árbitro, con quien José Mourinho se enzarzó en varios momentos del partido.

El entrenador del Real Madrid terminó el encuentro muy enfadado, lo que le llevó a tomar la decisión de no acudir a la conferencia de prensa posterior al partido.

Mourinho dijo a su entorno más cercano: "No voy a hablar porque quiero estar en el banquillo en los partidos contra el Sevilla y el Barcelona".

Konaté y Vinicius: dos caras opuestas

Vinicius Junior fue, naturalmente, el jugador más afectado por lo ocurrido durante el partido. Y aunque comenzó el encuentro en el banquillo, su entrada dio un impulso al ataque del Real Madrid, antes de que se produjera el incidente que copó los titulares tras el choque.

El jugador brasileño explicó a sus compañeros que su contacto con Saliba fue involuntario y que en ningún momento pretendió dañar a su rival, quien de hecho continuó jugando durante la acción que terminó con la anulación del gol del delantero brasileño.

Los jugadores del Real Madrid quedaron convencidos por la versión del dorsal número 7 y señalaron: "Él no es capaz de hacer eso".

En cualquier caso, y dado que el árbitro Díaz de Mera recogió los detalles del incidente en su acta, el Real Madrid espera la ausencia de Vinicius Junior en el próximo Clásico ante el Barcelona, previsto para el 25 de octubre, ya que se prevé que la sanción no sea inferior a dos partidos, incluso si el club logra presentar un recurso contra la decisión.

En cambio, el Real Madrid recurrirá la tarjeta amarilla que recibió Konaté en los últimos minutos del partido, por una supuesta falta sobre Gerard Moreno. Las imágenes muestran que el defensa del Real Madrid no tocó al delantero del Villarreal, lo que hace que el club esté convencido de que la amarilla será anulada.

En caso de que se confirme la sanción, sería la cuarta tarjeta amarilla del defensa en solo ocho partidos de LaLiga.

La temporada pasada, el jugador recibió únicamente siete tarjetas amarillas en 36 partidos de la Premier League.







