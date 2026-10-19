Enorme descuento de puntos: revelan la posible sanción al Manchester City

El periodista Oliver Holt en su artículo en el diario británico "Daily Mail" reveló información exclusiva sobre la sanción prevista para el Manchester City por las irregularidades financieras en la Premier League.

Holt afirmó, en el texto de su artículo: "Durante el fin de semana se repitieron declaraciones de varios comentaristas y analistas futbolísticos, en las que apuntaban a que la lucha por el título de la Premier League esta temporada ya está limitada a dos equipos. Y la negación es una forma cómoda de lidiar con los hechos, especialmente en una industria que vale miles de millones de libras esterlinas".

Y añadió: "Quizás esos comentaristas se referían al Arsenal y al Brighton como los principales candidatos a competir por los títulos, y si es así, pido disculpas por mis suposiciones erróneas. Pero si la carrera por el título va a limitarse a dos equipos, ninguno de ellos debería ser el Manchester City".

Y prosiguió: "El Manchester City ha comenzado la temporada actual de una manera realmente asombrosa. Incluso según los altos estándares que el equipo ha logrado habitualmente en los últimos años, ganar sus siete primeros partidos de liga es un logro notable, especialmente con la marcha de Pep Guardiola y la llegada de Enzo Maresca al mando del equipo. Pero este fuerte arranque no disipa las sombras que se ciernen sobre el club, sino que quizás las hace aún más alargadas".

Y continuó: "Quizás la ola de justificaciones, evasivas y propaganda ridícula procedente de Estados petroleros, que habla de la existencia de un bloque rojo que tiene como objetivo al club, haya ocultado el hecho de que el Manchester City fue condenado, a finales del mes pasado, por un comité independiente por haber cometido la inmensa mayoría de las 115 infracciones financieras de las que lo acusó la Premier League".

Y completó: "En cualquier liga deportiva que funcione de forma razonablemente normal, eso debería haber llevado a la exclusión del Manchester City del círculo de la competición por el título esta temporada. Y ya debería haberse anunciado la sanción impuesta al club, y dada la magnitud de sus infracciones, era seguro que dicha sanción lo apartaría de la carrera por el título".

Y siguió: "El complejo y prolongado recorrido del caso presentado contra el Manchester City ha provocado un estado de incertidumbre y pesimismo sobre el tiempo que el resto de los clubes de fútbol tendrán que esperar antes de que se emita la decisión relativa a las sanciones que se impondrán al club, así como el tiempo necesario para resolver el recurso que ha presentado".

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Y agregó: "No es probable, según fuentes cercanas al desarrollo del caso, que el Manchester City se enfrente al escenario catastrófico consistente en su expulsión de la Premier League y verse obligado a empezar de nuevo en la segunda división con el inicio de la próxima temporada. La expulsión del club sumiría tanto a la Premier League como a la English Football League en un caos sin precedentes, además de que ese paso sería perjudicial para ambas entidades".

Y añadió: "Se cree que la Premier League está presionando para anunciar la sanción impuesta al Manchester City antes de que se conozca el resultado del recurso presentado por el club, un recurso que no es probable que se resuelva antes de finales de enero".

Y continuó: "La información en poder de fuentes conocedoras del caso indica que la sanción más probable consiste en la deducción de un enorme número de puntos, de modo que se garantice el descenso del Manchester City a la primera división, junto con una multa económica colosal".

Y concluyó: "También es posible que la sanción incluya la deducción de más puntos, lo que llevaría en la práctica a que el Manchester City permanezca en la primera división durante al menos una temporada adicional. Y la liga de primera división no estará obligada a aceptar esta sanción contra uno de sus clubes, pero es probable que la apruebe".



