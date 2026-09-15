Según informan de manera coincidente varios medios franceses y, entre otros, también el diario Bild, el exentrenador del Eintracht Frankfurt debe volver a dejar su cargo. Había arrancado la temporada con una victoria por 1-0 en la Supercopa ante el PSG, antes de que en cuatro partidos de liga sumara, de forma algo decepcionante, cuatro puntos y de que el Lens remontara un 1-2 ante el Slavia Praga en el estreno de la Champions League para acabar ganando 3-2.

El detonante de la ruptura habría sido en última instancia la destitución del segundo entrenador Nelson Morgado. El portugués está considerado un estrecho hombre de confianza de Toppmöller, con quien trabajaba desde 2017 y, por tanto, también en Frankfurt. El técnico de 37 años habría resultado demasiado incómodo para los responsables y para los empleados franceses del cuerpo técnico porque les habría exigido más implicación y más pasión.

Por ello, el club comunicó el lunes la salida de Morgado, tras lo cual Toppmöller se habría plantado. Por lealtad a su compañero de largo recorrido, la intromisión en su área de trabajo era inadmisible. Ahora, Lens también puso fin al capítulo con el hijo de la leyenda de los banquillos Klaus Toppmöller.

¿Por qué Dino Toppmöller estaba en el punto de mira?

Según informaciones de L'Equipe y de RMC Sport en Francia, la forma de jugar de Toppmöller tampoco terminaba de convencer a la afición. Así, también habrían arreciado las críticas tras el partido de liga en Le Mans del pasado domingo, después de que Lens transformara una desventaja de 0-2 en un empate. El propio Toppmöller reaccionó luego molesto. "Mi equipo no puede empezar así un partido. Al descanso seguía muy enfadado, y lo digo porque así no podemos jugar. Hoy es mejor que no diga lo que dije en el descanso. (...) Lo único positivo es que hemos vuelto a mostrar un gran carácter y una reacción excelente", protestó.

Aun así, Toppmöller tuvo que prescindir por lesión de hasta seis titulares y por eso se vio obligado a mandar al campo a varios jóvenes talentos. Entre ellos, también al joven de 16 años Mezian Mesloub. Medidas que, en principio, habrían gustado a los dirigentes encabezados por el director general Benjamin Parrot y el director deportivo Jean-Louis Leca. Pero el caso Morgado habría hecho cambiar el ambiente en muy poco tiempo.

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¿Cuándo fue Dino Toppmöller segundo entrenador de Julian Nagelsmann?

El hasta ahora segundo entrenador Yannick Cahuzac ocupará de momento el lugar de Toppmöller en la banda del Lens, que además se encuentra en plena reestructuración. A pesar de los fichajes, entre ellos el exdúo de la Bundesliga formado por Michael Cuisance y Thorgan Hazard, Lens generó en verano un superávit de traspasos de alrededor de 44 millones. La salida más cara fue la de Mamadou Sangare, que se marchó al FC Brentford de la Premier League por unos 48 millones de euros, según las informaciones.

Toppmöller había estado antes dos años y medio en el cargo en Frankfurt, hasta que ambas partes separaron sus caminos en enero. Anteriormente celebró dos títulos de liga con el FC Bayern Múnich como segundo entrenador de Julian Nagelsmann en las temporadas 2021/22 y 2022/23.