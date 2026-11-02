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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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¿Engañó Mbappé al árbitro? El comité técnico zanja la polémica sobre el penalti del Real Madrid

K. Mbappe
Real Madrid
Racing Santander vs Real Madrid
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Estalló una nueva polémica arbitral en LaLiga, tras un fin de semana agitado que presenció decisiones controvertidas, lo que llevó al Comité Técnico de Árbitros a decidir abrir una investigación urgente sobre el penalti señalado a favor de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El partido del Real Madrid ante el Racing de Santander en el estadio de El Sardinero vivió una jugada que desató una tormenta de controversia, cuando el árbitro José Luis Munuera Montero señaló un penalti a favor de Mbappé, que generó amplias dudas sobre su validez.

Aquel no fue el único incidente, ya que el derbi vasco también presenció una jugada similar, cuando el árbitro Alejandro Hernández señaló el punto de penalti a favor del Athletic de Bilbao tras un contacto entre Aramburu y Nico Williams.

Ante la magnitud de la polémica, el Comité Técnico de la Real Federación Española de Fútbol, presidido por Fran Soto, decidió celebrar una reunión decisiva el próximo lunes para analizar los dos incidentes. El comité cuenta entre sus miembros con el exárbitro internacional David Fernández Borbalán, junto a los expertos Fernando López y Aitor Gorostegui, y el responsable de la tecnología del videoarbitraje (VAR) Eduardo Prieto Iglesias.

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¿Hubo contacto?

Según Mundo Deportivo, el comité comenzará analizando la jugada de El Sardinero en detalle, una jugada que previsiblemente provocará una profunda división, y el debate gira en torno a dos puntos fundamentales:

Primero, ¿fue suficiente el contacto del defensa Prати para derribar al delantero del Real Madrid? Y segundo, ¿debería el árbitro del VAR Luis Mario Milla haber intervenido y llamado al árbitro de campo para revisar la jugada? Según el protocolo vigente, si la sala VAR considera que hubo un contacto, por leve que sea, no intervendrá salvo que exista un error claro y evidente.

La tecnología Kinexon zanja la polémica

En cuanto al segundo incidente en el derbi vasco, que le dio al Athletic de Bilbao su segundo gol, lo señaló el árbitro Hernández y no lo corrigió la sala VAR, en la que estaba Carlos del Cerro Grande.

El árbitro se encontraba muy cerca del lugar de la acción, y la retransmisión televisiva también mostró el uso de la tecnología inteligente del balón "Kinexon", una tecnología que apareció por primera vez esta temporada en LaLiga, y que confirmó que el jugador de la Real Sociedad no tocó el balón, lo que justifica que el árbitro no fuera llamado a revisión.

El gol del Getafe en la balanza

La revisión no se limitará únicamente a estos dos incidentes, sino que también incluirá el polémico gol del Getafe, precedido por un contacto entre Andrés García y Mano Bueno; en un principio el árbitro García Verdura señaló la falta a petición de su asistente, pero la decisión llegó después de que la jugada del Getafe terminara en gol, por lo que el VAR intervino y consideró que no había habido falta y, en consecuencia, el gol debía ser concedido.

Se espera que las tres jugadas sean incluidas dentro de las sesiones de "tiempo de revisión" que se celebran cada martes, y su inclusión depende de en qué medida cumplen los criterios establecidos por el sistema de inteligencia artificial de LaLiga.

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