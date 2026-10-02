«Enfureció a Messi y provocó la polémica en Europa»: revelado el árbitro del duelo entre Arabia Saudí y Catar

El árbitro portugués Joao Pinheiro vuelve a estar en primer plano, pero esta vez en uno de los partidos más destacados de la Copa del Golfo 27, después de que su nombre se vinculara recientemente a un incidente llamativo con Lionel Messi, además de una serie de decisiones arbitrales que generaron polémica en torneos europeos e internacionales.

Las miradas se dirigen, la noche del sábado, al estadio Al Inma, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, para seguir el enfrentamiento entre Arabia Saudí y Qatar, correspondiente a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo.

La selección saudí llega al duelo con la moral alta, tras encabezar el Grupo 1 con puntuación perfecta después de lograr tres victorias consecutivas ante Kuwait por 1-0, Omán por 3-0 e Irak por 2-0.

Por su parte, la selección catarí se clasificó tras ocupar el segundo lugar en el Grupo 2 con 7 puntos, igualada con los Emiratos Árabes Unidos, que encabezaron por diferencia de goles. Qatar venció a Baréin por 2-0 y a Yemen por 1-0, antes de empatar con los Emiratos Árabes Unidos por 1-1.

El diario saudí Al Riyadiah reveló que Joao Pinheiro se encargará de dirigir el esperado enfrentamiento entre Arabia Saudí y Qatar, sabiendo que ya dirigió el partido entre Arabia Saudí y Kuwait en la inauguración de la Copa del Golfo 27.









Pinheiro tiene 38 años, porta la insignia internacional desde el año 2016 y ha dirigido anteriormente numerosos partidos de gran importancia a nivel europeo e internacional.

El árbitro portugués estuvo presente en el Mundial 2026, y entre sus partidos más destacados figura el enfrentamiento entre Argentina y Suiza en cuartos de final, que terminó con victoria de Argentina por 3-1 tras la prórroga.

Durante aquel partido, Pinheiro entró en una fuerte discusión con Lionel Messi, después de que la estrella argentina manifestara su desacuerdo con la manera en que el árbitro le hablaba, señalándolo con la mano y exigiéndole respeto.

Según lo que recogieron los medios de comunicación sobre el diálogo entre ambas partes, Messi exigió al árbitro que le hablara de manera adecuada, asegurando que él se dirigía a él de la misma forma.









Pinheiro no mostró ninguna tarjeta a Messi, antes de aclarar posteriormente que este tipo de diálogos ocurren de forma natural con los jugadores, pero la presencia de un nombre del calibre de Messi hizo que el incidente recibiera una amplia atención.

La polémica en torno a Pinheiro no se limita al incidente con Messi, pues ya fue objeto de críticas durante su arbitraje del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, por no conceder un penalti que reclamó el conjunto alemán tras un toque de mano dentro del área.

Pinheiro también dirigió el partido entre Suiza y Bosnia en la fase de grupos del Mundial 2026, que vio la expulsión del defensa bosnio Tarik Muharemovic, en un encuentro que presenció varias decisiones arbitrales llamativas.

Entre el incidente con Messi y la polémica europea, Joao Pinheiro afronta una nueva prueba en Yeda, cuando dirija el decisivo enfrentamiento entre Arabia Saudí y Qatar, en busca del billete de clasificación a la final de la Copa del Golfo 27.