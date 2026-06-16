Enfrentamientos entre las aficiones de Argelia y Argentina antes del esperado partido

Todas las miradas apuntan al estadio de Kansas City, donde Argelia enfrentará a Argentina el miércoles 17 de junio en un duelo clave por el liderato del Grupo 10 de las eliminatorias para el Mundial 2026.

El diario argelino El Watan tituló su sección deportiva: «Los Verdes se enfrentan a los campeones del mundo». Las calles argelinas viven un entusiasmo sin precedentes, mientras el diario francés L'Équipe califica el duelo como «el fin de la era dorada» del fútbol argelino, aludiendo al gran reto que afronta el seleccionador Vladimir Petković en su primer Mundial desde 2014.

El encuentro se jugará en un estadio moderno con capacidad para 73 000 espectadores, bajo el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, con temperaturas entre 23 y 29 °C.

Kansas City y la vecina Lawrence reciben a miles de aficionados argelinos que han teñido las calles de verde.

En Times Square (Nueva York) hubo pequeños enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos, que obligaron a la policía a intervenir.

Los medios locales pidieron «luchar en el campo, no en las calles», recordando el valor del juego limpio.