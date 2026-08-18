El sorteo de la fase de liga de la Champions League de Asia Elite 2026-2027 se celebró este martes y deparó un atractivo enfrentamiento árabe para el Al Hilal.

A continuación, repasamos todos los partidos del Al Hilal durante la fase de liga con su nuevo formato:

Primera jornada (Kingdom Arena):

Al Ain de Emiratos

Segunda jornada (fuera de casa):

Al Sadd de Catar

Tercera jornada (Kingdom Arena):

Shabab Al Ahli de Emiratos

Cuarta jornada (fuera de casa):

Neftchi de Uzbekistán

Quinta jornada (Kingdom Arena):

Al Gharafa de Catar

Sexta jornada (fuera de casa):

Al Wasl de Emiratos

Séptima jornada (Kingdom Arena):

Al Shamal de Catar

Octava jornada (fuera de casa):

Pakhtakor de Uzbekistán

Cabe recordar que el torneo estrena un nuevo formato organizativo basado en la distribución de los clubes participantes en cada zona geográfica en cuatro niveles equilibrados.

Este sistema busca aumentar la intensidad de la competencia y la igualdad de oportunidades entre todos los equipos, ya que cada club disputa dos enfrentamientos contra dos equipos distintos de cada uno de los cuatro niveles.