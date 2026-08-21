«Ahora espero que el Bayern, en el mejor de los casos incluso junto con un experto o una experta en neurología, amplíe de inmediato la información sobre el estado de salud de su jugador», escribió Effenberg en su columna en t-online. «Tienen que garantizar de inmediato una mayor transparencia para que se respondan todas las preguntas que siguen abiertas. Eso es elemental».

Musiala se desplomó recientemente sobre el terreno de juego en los dos amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim. Después, el jugador de 23 años escribió en un comunicado en Instagram que le habían diagnosticado «ausencias temporales de corta duración, pero bien tratables», que «se deben a una disfunción neurológica».

Desde entonces se debate públicamente qué consecuencias a corto y largo plazo tendrá esta enfermedad en el desarrollo de su carrera. «No abordar ahora estos hechos sería un gran error del Bayern», opina Effenberg. «Con ello se estarían haciendo un flaco favor a sí mismos y, sobre todo, por supuesto, a Musiala. Porque entonces, en cada ocasión, volverían a surgir exactamente estas preguntas y provocarían una inquietud que desde fuera se trasladaría al club. No deben permitirlo».

Jamal Musiala debe superar ahora «dos desafíos a la vez»

Según Effenberg, tras la publicación de Musiala en Instagram todavía hay «algunas preguntas abiertas sobre las que está prohibido especular: ¿Cuántos minutos de juego tendrá Musiala? ¿Cómo se tratan exactamente estas ausencias, este tipo de ataques epilépticos, que pueden ocurrirle?»

La neuróloga Dra. Regina Becker arroja algo de luz sobre estas preguntas en una entrevista con SPOX. Dice que «con esta forma de epilepsia no le preocupa su futura carrera». Los medicamentos disponibles son «prometedores», subrayó la Dra. Becker: «La mayoría de los pacientes quedan completamente libres de ataques». No obstante, a Musiala podría esperarle una «terapia de por vida».

Según Effenberg, Musiala tiene ahora que superar «dos desafíos a la vez». No solo debe afrontar la propia enfermedad, sino también la «carga mental asociada» por la «constante observación de una audiencia de millones de personas, que a partir de ahora mirará con total atención y contendrá la respiración cada vez» que esté sobre el terreno de juego.

Según informaciones coincidentes, eso no ocurrirá en la Supercopa del sábado contra el Borussia Dortmund. Pero para el inicio de la Bundesliga el próximo viernes contra el VfB Stuttgart, Musiala debería volver a estar disponible.