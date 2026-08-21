"Ahora espero que el Bayern, en el mejor de los casos incluso junto con un experto o una experta en neurología, amplíe directamente la información sobre el estado de salud de su jugador", escribió Effenberg en su columna en t-online. "Deben aportar de inmediato más transparencia para que se respondan todas las preguntas que aún siguen abiertas. Eso es elemental."

Musiala se desplomó recientemente sobre el terreno de juego en los dos amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim. Después, el jugador de 23 años escribió en un comunicado en Instagram que le habían diagnosticado "ausencias temporales de corta duración, pero fácilmente tratables", que "se deben a una disfunción neurológica".

Desde entonces se debate públicamente qué efectos a corto y largo plazo tendrá esta enfermedad en el desarrollo de su carrera. "No abordar ahora estos hechos sería un gran error del Bayern", opina Effenberg. "Con ello se estarían haciendo un flaco favor a sí mismos, pero sobre todo, por supuesto, a Musiala. Porque entonces, en cada ocasión, volverían a surgir exactamente estas preguntas y provocarían una inquietud que llegaría al club desde fuera. No deben permitirlo."

Jamal Musiala debe superar ahora "dos desafíos al mismo tiempo"

Según Effenberg, tras la publicación de Musiala en Instagram todavía hay "unas cuantas preguntas abiertas sobre las que está prohibido especular: ¿Cuántos minutos de juego tendrá Musiala? ¿Cómo se tratan exactamente estas ausencias, este tipo de ataques epilépticos que puede sufrir?"

La neuróloga Dra. Regina Becker arroja algo de luz sobre estas cuestiones en una entrevista con SPOX. Asegura que "con esta forma de epilepsia no le preocupa su futura carrera". Los medicamentos disponibles son "prometedores", subrayó la Dra. Becker: "La mayoría de los pacientes dejan de sufrir por completo las crisis". No obstante, quizá le espere a Musiala una "terapia de por vida".

Según Effenberg, Musiala tiene ahora que superar "dos desafíos al mismo tiempo". No solo debe afrontar la enfermedad en sí, sino también la "carga mental que la acompaña" por la "observación constante de una audiencia de millones, que ahora cada vez que él esté sobre el campo mirará con todo detalle y contendrá la respiración".

Según informaciones coincidentes, eso no sucederá en la Supercopa del sábado contra el Borussia Dortmund. Pero para el arranque de la Bundesliga el próximo viernes contra el VfB Stuttgart, Musiala debería volver a estar disponible.