Un nuevo jugador abandonó la concentración de la selección de Egipto durante el parón internacional, pocos días después de la marcha de Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, que también la dejó.

Salah salió de la concentración de la selección de Egipto tras el partido ante Angola en la clasificación para la Copa de África, que terminó con empate sin goles, y fue sustituido durante la segunda parte del encuentro.

La Federación Egipcia anunció que Salah salió de la concentración y se perderá el partido ante Sudán del Sur en la misma fase de clasificación, debido a que el encuentro se disputa sobre un terreno de «tartán», sobre el que no puede jugar.

Y este jueves, el club francés Niza anunció la salida de su jugador Mohamed Abdel Moneim de la concentración de la selección de Egipto, antes del amistoso ante Sudáfrica, en el marco de un acuerdo mutuo entre ambas partes.

Mohamed Abdel Moneim se incorporó a la lista de la selección de Egipto en la última concentración, pero no participó ante Angola y no viajó a Sudán del Sur, por el temor a una lesión sobre el terreno de «tartán».

El Niza emitió hoy un comunicado oficial en el que señaló: «De mutuo acuerdo con el cuerpo técnico de la selección egipcia, Mohamed Abdel Moneim ha abandonado la concentración del equipo para preservar su forma física y su integridad».

Y añadió: «Esta decisión se ha tomado de forma conjunta, dadas las condiciones en las que se disputaba el partido clasificatorio para la Copa de África, especialmente sobre un terreno de césped artificial, y ante el deseo compartido de no poner en riesgo la salud del jugador».

Y agregó: «El Niza hace todo lo que está en su mano para garantizar que Mohamed, como todos sus internacionales, pueda incorporarse a la selección de su país y representarla en las mejores condiciones posibles, prestando especial atención a su salud, su recuperación y su integridad física».

Y concluyó: «El club desea agradecer al cuerpo técnico de la selección egipcia el acuerdo mutuo y su comprensión, así como el trabajo que han realizado con Mohamed durante esta convocatoria. Mohamed continuará ahora su trabajo con el Niza para prepararse en las mejores condiciones para los próximos retos».

Pero lo llamativo del asunto es que fue el Niza quien anunció la noticia de la salida de Mohamed Abdel Moneim de la concentración, sin que la Federación Egipcia haya emitido aclaración alguna hasta el momento de escribir estas líneas.

Por su parte, el periodista Ahmed Shobeir dijo, en declaraciones radiofónicas: «Mohamed Abdel Moneim tampoco estará en el partido ante Sudáfrica (el próximo domingo), y con toda claridad hay un enfado, un gran enfado, entre Mohamed Abdel Moneim y el cuerpo técnico y directivo».

Y continuó: «Ojalá el asunto se zanje pronto entre el cuerpo técnico de la selección y Abdel Moneim, en lugar de que se agrave aún más, porque están enfadados con él y tienen razón».

Y añadió: «Yo no soy injusto con ningún jugador, pero el cuerpo técnico tiene derecho a estar enfadado con Mohamed Abdel Moneim, y pido al jugador que tome la iniciativa para poner fin a la discrepancia y al enfado, porque lo necesitamos a él y a todos los jugadores de la selección».

El enfado del cuerpo técnico se debe a la negativa de Abdel Moneim a participar en el partido ante Sudán del Sur, a la llegada de una carta del Niza en la que pedía su exclusión del encuentro, y ahora a su salida de la concentración tras las negociaciones entre el club y el cuerpo técnico de la selección.



