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Energie Cottbus vs. Hertha BSC: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 12 22 nov 2026 - 07:30 LEAG Energie Stadion

El Energie Cottbus recibe al Hertha BSC en el LEAG Energie Stadion en un duelo de la segunda división. El líder berlinés viaja a la región de Lusacia como claro favorito.

El Cottbus atraviesa una etapa difícil y no ha logrado ganar últimamente. El equipo dirigido por Claus-Dieter Wollitz solo sumó dos puntos en sus últimos cinco partidos de liga.

El Hertha BSC, en cambio, llega en un estado de forma excepcional. El equipo de Stefan Leitl lidera con autoridad la 2. Bundesliga y tiene el ascenso entre ceja y ceja.

Con 31 puntos en once partidos, el Hertha ya aventaja en diez puntos al puesto de promoción. La gran trayectoria del conjunto berlinés es la historia de lo que va de temporada en la segunda división.

El central Linus Gechter es uno de los jugadores clave de esta progresión. El futbolista de 22 años ha disputado los 90 minutos de cada uno de los 13 partidos oficiales de la temporada.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo por TV y streaming.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Energie Cottbus y el Hertha BSC?

El Energie Cottbus llega a este partido con un balance de cero victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su partido más reciente, el conjunto de Lusacia empató 0-0 con el Braunschweig. Antes, el Cottbus cayó 1-2 ante el VfL Bochum. En esos cinco partidos, el equipo marcó cuatro goles y encajó seis.

El Hertha BSC llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro de liga más reciente, ganó 2-1 al VfL Wolfsburgo. Antes, el equipo venció 3-0 al Kaiserslautern a domicilio. Los berlineses dejaron su portería a cero en cuatro de esos cinco partidos.

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: alineaciones

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: estado de forma

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: enfrentamientos directos

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: clasificaciones