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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la convocatoria de su equipo para el duelo ante el PSV Eindhoven neerlandés, que se disputará mañana martes por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

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La convocatoria del Real Madrid no incluye al delantero brasileño Endrick, después de que el club blanco anunciara este lunes que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, por lo que se perderá el esperado duelo europeo.

Al mismo tiempo, la lista depara una sorpresa con la presencia del neerlandés Denzel Dumfries, pese a las dudas que rodeaban su participación tras no estar en el último entrenamiento del conjunto merengue.

El diario Marca había informado esta mañana : «Endrick y Dumfries no saltaron al terreno de juego junto al resto de sus compañeros, por lo que su participación en el partido queda prácticamente descartada».

Por su parte, también se quedan fuera los lesionados Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio, como ya ocurrió en los últimos partidos, ya que todavía no están en condiciones de jugar.

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La convocatoria del Real Madrid es la siguiente:

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Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Defensas: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

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Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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El Real Madrid afronta el partido con la moral alta, después de ganar sus cuatro primeros encuentros de la fase de liga. Suma 12 puntos y ocupa la segunda posición de la clasificación, empatado con el Paris Saint-Germain, que también tiene un pleno de victorias, de modo que el conjunto blanco tiene una nueva oportunidad de reforzar sus opciones de clasificarse directamente para los octavos de final.

El Real Madrid arrancó su andadura europea con una victoria ante el Inter de Milán, antes de imponerse a la Roma, al Leipzig y al AEK Atenas, confirmando su capacidad para pelear con fuerza por el título continental, y busca prolongar su racha de triunfos ante el equipo neerlandés.

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Por su parte, el PSV Eindhoven llega al encuentro en la vigésima cuarta posición con 4 puntos, tras sumar una victoria, un empate y dos derrotas en las cuatro primeras jornadas, por lo que necesita lograr un resultado positivo ante el Real Madrid para mejorar su situación en la clasificación y alejarse del riesgo de quedar fuera de la lucha por las plazas de clasificación.