En un gesto que refleja su enorme deseo de reivindicarse, Endrick decidió romper su programa de verano y cortar sus vacaciones antes de tiempo, en un mensaje claro para José Mourinho, a diferencia de su compatriota Vinicius Junior, que prefirió respetar por completo su periodo de descanso.

El técnico portugués recibió un fuerte impulso el miércoles con el regreso de la dupla Antonio Rüdiger y Endrick a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras superar con éxito los reconocimientos médicos, para sumarse a Denzel Dumfries, que se incorporó al equipo el martes y disputó hoy su primera sesión de entrenamiento con el grupo.

Según el diario español "Sport", el regreso de Endrick fue la gran sorpresa, ya que, según el programa establecido previamente, estaba previsto que el delantero brasileño regresara el 31 de julio junto a Vinicius Junior, tras el final de la participación de la selección de Brasil en el Mundial con la eliminación en los octavos de final ante Noruega.

Pero el jugador de 19 años decidió apartarse de este camino y recortar sus vacaciones en dos días completos, para presentarse en Valdebebas antes de lo previsto, en un intento de ganarse la confianza de Mourinho desde la primera sesión de entrenamiento.

Endrick es consciente de que este verano es clave en su carrera, pues tras un periodo de cesión muy exitoso con el Olympique de Lyon, durante el cual recuperó su nivel y su confianza goleadora, ahora quiere demostrar que merece un lugar en el nuevo proyecto del Real Madrid, especialmente con los últimos cambios en la línea de ataque, donde Gonzalo García está cerca de fichar por el Fulham y se ha planteado la cesión de Franco Mastantuono, a cambio de la llegada de un competidor directo con las mismas características y edad, Yan Diomande.

Y aunque no estará listo para el amistoso ante la Fiorentina del sábado, el objetivo de Endrick es claro: acelerar su puesta a punto y sumar el mayor número de minutos posible durante lo que resta de la pretemporada.