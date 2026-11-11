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El delantero del Real Madrid Endrick podría salir en enero, mientras el Sporting CP prepara una ambiciosa operación en el mercado de invierno. Según las informaciones, Paulo Fonseca, recién nombrado entrenador, ha instado al club portugués a fichar al brasileño para volver a coincidir con él de cara a la segunda mitad de la temporada.

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Endrick se plantea salir del Real Madrid

Endrick afronta un futuro cada vez más incierto en el Madrid a medida que se acerca el mercado de fichajes de enero. Según AS, se espera que el joven delantero abandone la capital española este invierno en busca de mejores oportunidades.

Al atacante de 20 años le ha costado hacerse con un puesto habitual en el once titular esta temporada. Solo ha disputado siete partidos entre todas las competiciones y ha marcado un único gol. Con sus minutos muy limitados, una salida a mitad de temporada se considera ahora la opción más lógica. El Sporting se ha ofrecido como una vía de salida inmediata para el brasileño ante su frustrante situación en Madrid.

El Sporting y Fonseca impulsan el fichaje

El principal impulsor de este posible traspaso invernal es Fonseca, recién nombrado entrenador del Sporting. La misma información afirma que Fonseca ha convertido al delantero del Madrid en un objetivo prioritario y ha pedido directamente a la directiva que cierre su fichaje en enero.

Fonseca considera al brasileño una incorporación crucial para su nueva plantilla en Portugal. La directiva del club ha escuchado a su entrenador y ya ha iniciado las gestiones formales para recibir al jugador en Lisboa durante el próximo mercado.

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Un fichaje por el Sporting permitiría a Endrick reencontrarse con un entrenador al que conoce muy bien. Fonseca ya incorporó al talentoso atacante durante su etapa en el Lyon la temporada pasada, lo que dio lugar a una colaboración muy fructífera entre ambos.

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El atractivo de la Champions League y los minutos garantizados

La posibilidad de volver a trabajar con su antiguo entrenador en el Lyon es un factor importante para Endrick. Reencontrarse con un técnico que comprende a la perfección su perfil y sus puntos fuertes desde el punto de vista táctico podría ofrecerle el entorno ideal para relanzar su temporada.

Además, el Sporting puede ofrecerle el enorme atractivo de jugar la Champions League. Se espera que la posibilidad de seguir midiéndose a los mejores en la principal competición europea de clubes tenga mucho peso en la decisión final del jugador.

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Por encima de todo, Endrick da prioridad a un destino que pueda garantizarle muchos minutos. Tras unos meses difíciles en el Santiago Bernabéu, el delantero está decidido a sumarse a un proyecto en el que tenga un papel protagonista.

Negociaciones por el traspaso y competencia italiana

El Sporting no será el único pretendiente del jugador del Madrid, ya que la AS Roma también intenta activamente hacerse con él. El equipo italiano sigue de lleno en la puja y podría complicar los planes del club portugués.

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En cuanto a la fórmula de la operación, una cesión sin más condiciones sigue siendo una opción muy viable para todas las partes. Una salida temporal permitiría a Endrick adquirir una experiencia valiosa sin dejar de estar vinculado al club al que pertenece.