La popularidad de la estrella argentina Lionel Messi ha registrado un notable descenso entre el público británico, después de que una reciente encuesta realizada por el centro "YouGov" mostrara que cerca de la mitad de los participantes lo perciben ahora de forma negativa.

El diario británico "Daily Mail" atribuyó este retroceso a lo que describió como el "comportamiento vergonzoso e injustificado" de la selección argentina durante las competiciones del Mundial 2026, que concluyó con la pérdida del título ante España en el partido final (1-0).

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La encuesta reveló que la imagen de Messi, ante un amplio sector de los británicos, se vio afectada por los polémicos acontecimientos que acompañaron el recorrido de Argentina en el torneo, que incluyeron acusaciones de juego violento e intentos de provocar a los rivales, además de los enfrentamientos que siguieron a algunos partidos.

Y pese a que Messi sigue siendo uno de los futbolistas más famosos y populares del mundo, los resultados de la encuesta reflejan un cambio notable en la percepción de la opinión pública británica hacia él.

Argentina había eliminado a Inglaterra (2-1) en las semifinales del Mundial 2026, después de marcar dos goles en el tiempo de descuento para remontar su desventaja y convertirla en victoria.



