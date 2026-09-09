Según un informe del periódico belga Het Laatste Nieuws, una ingesta insuficiente de agua por parte del atacante griego inmediatamente antes del partido podría haber sido la responsable del colapso.

La correspondiente sospecha de deshidratación habría surgido en un primer examen en un hospital. Por parte del Borussia Dortmund, este miércoles al mediodía todavía no había ningún comunicado sobre un diagnóstico oficialmente concluido.

Un portavoz solo comunicó, a preguntas de SID, que Karetsas se encontraba "bien dadas las circunstancias". Los aurinegros habían informado previamente, por medio del director gerente deportivo Lars Ricken, de unos repentinos "problemas circulatorios" del atacante de 18 años.

Karetsas se desplomó repentinamente sin intervención de terceros a los 23 minutos del arranque de la Champions League contra el club de LaLiga en el Signal Iduna Park. Antes había iniciado un regate completamente normal y había dado un pase. Sin embargo, después levantó el brazo y pidió atención médica. Poco después acudieron los sanitarios; el fichaje, acompañado por los aplausos de los espectadores y con lágrimas en los ojos, fue retirado del campo.

"Salí con él, pero en ese momento no podía hablar directamente. Naturalmente, esperamos que mejore muy, muy rápido y que no sea nada grave", dijo el director deportivo del Dortmund, Ole Book, inmediatamente después de la victoria por 3-2. "Ocurrió muy de repente. Eso, por supuesto, empaña claramente el ambiente."

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¿Tendrá que prescindir el BVB del próximo jugador importante?

Para el BVB, una baja prolongada de Karetsas sería un duro golpe. El fichaje Giannis Konstantelias ya se rompió el ligamento cruzado en su primera aparición en la Bundesliga contra el HSV en la primera jornada y estará de baja durante mucho tiempo.

Como reemplazo, Ethan Nwaneri fue cedido por el FC Arsenal a última hora antes del final del periodo de traspasos. Nwaneri entró el martes por Karetsas. También en defensa, el Dortmund sufre actualmente problemas por lesiones. Kovac tuvo que reemplazar contra el Villarreal a Nico Schlotterbeck, Emre Can y Filippo Mane.

Ramy Bensebaini sigue tocado igualmente por una contusión en la caja torácica, aunque de todos modos no habría sido elegible para jugar debido a su tarjeta amarilla-roja del partido contra el Atalanta Bérgamo (1-4) en febrero.