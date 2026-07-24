Encargo especial de Uli Hoeneß: el particular «segundo entrenador» de Jürgen Klopp ya dejó una huella decisiva en el Bayern de Múnich

Jürgen Klopp confirmó el viernes, en el marco de su presentación oficial, que Kosicke será a partir de ahora en la DFB "mi segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación". Para ello, ya ha dejado su cargo como director general de su empresa Projekt Five y ha puesto fin a su anterior actividad de asesoramiento para otros entrenadores al margen de Klopp. Kosicke acompaña a Klopp desde hace cerca de dos décadas y está considerado como su hombre en la sombra.

"No basta con que llegue solo un entrenador jefe", dijo Klopp. "Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Queremos dar la vuelta a cada piedra". Kosicke está considerado el "inventor" del asesor de entrenadores; hasta 2021 estuvo al lado de Julian Nagelsmann.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, dijo sobre la función de Kosicke: "Nos hemos dado cuenta de que Marc es un interlocutor extremadamente importante para Jürgen. Estaba claro que ambos están tan estrechamente vinculados que solo se les puede tener en paquete. La cuestión es siempre en qué papel. Jürgen lo ha definido como segundo entrenador. Para asuntos administrativos que tienen lugar lejos del césped. Así lo entendemos nosotros. Marc debe asumir estas tareas en el futuro. No como empleado de la DFB, pero tiene acceso a todo y coordina. Es una interfaz importante dentro de la federación. Comunicación, patrocinadores, marketing: todas esas cuestiones que ocupan al cuerpo técnico más allá del fútbol".

En el pasado, el bremense de nacimiento y reconocido aficionado del Werder también desempeñó un papel importante para el FC Bayern, concretamente al convertir la mentalidad Mia san mia, vinculada al FC Bayern desde hace ya décadas, en un eslogan oficial.

Las circunstancias, ciertamente curiosas, de aquello las contó Kosicke en 2023 en una entrevista con SPOX y GOAL. La conversación formó parte de un gran reportaje multimedia sobre la historia del Mia san mia, que fue galardonado con el Gran Premio Online 2023 por la Asociación de Periodistas Deportivos Alemanes. Aquí se puede volver a leer aquella entrevista.

Señor Kosicke, usted es aficionado del Werder y asesor del antiguo entrenador de éxito del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. ¿Cómo fue que precisamente usted convirtió el Mia san mia en el eslogan oficial del FC Bayern?

Kosicke: En 2008 viajaba junto a mi entonces socio Oliver Bierhoff a un evento de la FIFA en Suiza. Casualmente, Uli Hoeneß iba en el mismo avión. Estaba despotricando sobre sus propios jugadores y se quejaba de que ninguno sabía lo que significaba realmente el Bayern de Múnich. Entonces le pregunté al señor Hoeneß qué significaba exactamente, en su opinión, el Bayern de Múnich, y no pudo darme una respuesta clara.

¿Cómo siguió todo?

Kosicke: Le conté que había trabajado durante mucho tiempo en Nike y Adidas y que allí existen las llamadas biblias corporativas, en las que se informa a todos los empleados sobre los valores y mensajes más importantes de la empresa. Entonces me preguntó si podía diseñar algo así para el FC Bayern.

Y pudo.

Kosicke: Con una ignorancia del 100 por cien, pero con mucha confianza en mí mismo, acepté (ríe). Uli Hoeneß incluso dijo que solo quería verme a mí y no a una tropa de encorbatados de Roland Berger. Así que formamos un grupo de trabajo heterogéneo con gente de la tienda de aficionados y de marketing, con el utillero y el coordinador de la cantera, con Stefan Mennerich, del departamento de medios, y el jefe de ojeadores Wolfgang Dremmler. Durante cuatro semanas elaboramos juntos los valores del Bayern de Múnich.

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¿Y al final salió el Mia san mia?

Kosicke: No, para mí el eslogan estuvo claro desde el principio. Ya lo tenía en mente durante mi conversación con Hoeneß en el avión. Pero entonces no lo mencioné, porque si no habría quemado toda mi munición de inmediato. Después, junto con el grupo de trabajo, ya solo desarrollamos los valores correspondientes.

¿A qué valores llegaron?

Kosicke: Al final nos pusimos de acuerdo en 16 mandamientos. Por ejemplo: "Somos una familia y estamos ahí los unos para los otros". O: "No nos comunicamos en público los unos sobre los otros".

¿Qué le pareció el resultado a Hoeneß?

Kosicke: Para la presentación ante la junta directiva mandé encuadernar algunos prototipos de la biblia con auténtica piel de lederhosen. Cuando desvelé el título, todos quedaron encantados. Hoeneß dijo: "Gran eslogan, pero ese MIR es una estación espacial". Porque en la portada no ponía "Mia san mia", sino "Mir san mir". Como bremense, no dominaba al 100 por cien el bávaro. Eso fue lo único que aún tuvimos que cambiar.

¿Cómo siguió después?

Kosicke: Aparte de la biblia, también desarrollé para el FC Bayern una hoja de ruta complementaria para su implementación dentro del club. Con eso terminó mi tarea. Al emitir la factura cedí mis derechos sobre el eslogan y aseguré: "No os preocupéis, como bremense y asesor de Jürgen Klopp no voy a presentarme como el gran inventor del Mia san mia". Cada nuevo fichaje, ya fuera un empleado de las oficinas, un juvenil de Fürstenfeldbruck o Sadio Mane, debía recibir esta biblia en la mano como medida de onboarding tras su llegada al FC Bayern, con el mensaje: así somos, estos son los valores que vivimos.

¿Qué presencia tenía el término Mia san mia antes de que usted lo convirtiera en el eslogan oficial?

Kosicke: Lo conocía desde que, siendo adolescente, viví una derrota tardía del Werder contra el FC Bayern en el Weserstadion. Al día siguiente, el periódico hablaba de la actitud Mia-san-mia del Bayern. Eso siempre se me quedó grabado. En aquel entonces, la actitud detrás del Mia san mia estaba más presente que el propio término.