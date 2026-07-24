Encargo especial de Uli Hoeneß: el hombre en la sombra de Jürgen Klopp marcó de forma decisiva al Bayern de Múnich

Jürgen Klopp confirmó el viernes, en el marco de su presentación oficial, que Kosicke será a partir de ahora en la DFB "mi segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación". Para ello, ya había dejado su cargo como director gerente de su empresa Projekt Five y había puesto fin a su anterior labor de asesoría para otros entrenadores al margen de Klopp. Kosicke acompaña a Klopp desde hace alrededor de dos décadas y es considerado su hombre de confianza.

"No basta con que llegue solo un entrenador jefe", dijo Klopp. "Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Queremos levantar cada piedra". Kosicke está considerado el "inventor" del asesor de entrenadores; hasta 2021 estuvo al lado de Julian Nagelsmann.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, dijo sobre la tarea de Kosicke: "Nos dimos cuenta de que Marc es una persona de contacto extremadamente importante para Jürgen. Estaba claro que ambos están tan estrechamente ligados que solo se les puede tener en paquete. La pregunta entonces siempre es en qué papel. Jürgen lo ha definido como segundo entrenador. Para cuestiones administrativas, que tienen lugar al margen del césped. Así es como lo entendemos nosotros. Marc debe asumir estas tareas en el futuro. No como empleado de la DFB, pero tiene acceso a todo y coordina. Es una interfaz importante hacia el interior de la federación. Comunicación, patrocinadores, marketing... todas esas cuestiones que ocupan al cuerpo técnico más allá del fútbol".

En el pasado, el nacido en Bremen y declarado aficionado del Werder también desempeñó un papel importante para el FC Bayern, concretamente al convertir la mentalidad del Mia san mia, vinculada desde hace ya décadas al FC Bayern, en un eslogan oficial.

Las circunstancias, bastante curiosas, de todo ello las contó Kosicke en 2023 en una entrevista con SPOX y GOAL. La conversación formó parte de un gran reportaje multimedia sobre la historia del Mia san mia, que fue galardonado con el Gran Premio Online 2023 por la Asociación de Periodistas Deportivos Alemanes. Aquí se puede releer aquella entrevista.

Señor Kosicke, usted es aficionado del Werder y asesor del antiguo entrenador de éxito del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. ¿Cómo fue que precisamente usted convirtió el Mia san mia en el eslogan oficial del FC Bayern?

Kosicke: En 2008 iba de camino junto a mi entonces socio Oliver Bierhoff a un evento de la FIFA en Suiza. Casualmente, Uli Hoeneß iba en el mismo avión. Estaba despotricando sobre sus propios jugadores y se quejaba de que nadie sabía lo que significaba realmente el Bayern de Múnich. Entonces le pregunté al señor Hoeneß qué significaba exactamente el Bayern de Múnich en su opinión, y no pudo darme una respuesta clara.

¿Cómo continuó todo?

Kosicke: Le conté que había trabajado durante mucho tiempo en Nike y Adidas y que allí existen las llamadas biblias corporativas, en las que se informa a todos los empleados sobre los valores y mensajes más importantes de la empresa. Entonces me preguntó si podía diseñar algo así para el FC Bayern.

Y podía.

Kosicke: Con una ignorancia del 100 por cien, pero mucha confianza en mí mismo, dije que sí (risas). Uli Hoeneß añadió que solo quería verme a mí y no a una tropa de encorbatados de Roland Berger. Así que formamos un grupo de trabajo heterogéneo con gente de la tienda oficial y de marketing, con el utillero y el coordinador juvenil, con Stefan Mennerich, del departamento de medios, y el jefe de ojeadores Wolfgang Dremmler. Durante cuatro semanas elaboramos juntos los valores del Bayern de Múnich.

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¿Y al final quedó el Mia san mia?

Kosicke: No, para mí el eslogan estaba decidido desde el principio. Ya lo tenía en la cabeza durante mi conversación con Hoeneß en el avión. Pero aún no lo mencioné entonces, porque si no habría quemado toda mi pólvora de golpe. Después, junto con el grupo de trabajo, ya solo desarrollamos los valores correspondientes.

¿A qué valores llegaron?

Kosicke: Al final nos pusimos de acuerdo en 16 mandamientos. Por ejemplo: "Somos una familia y nos apoyamos mutuamente". O: "No nos comunicamos en público unos sobre otros".

¿Qué le pareció el resultado a Hoeneß?

Kosicke: Para la presentación ante la junta directiva mandé encuadernar con auténtico cuero de lederhosen algunos prototipos de la biblia. Cuando desvelé el título, todos quedaron encantados. Hoeneß dijo: "Gran eslogan, pero ese MIR es una estación espacial". Porque en la portada no ponía "Mia san mia", sino "Mir san mir". Como bremense, no dominaba el bávaro al 100 por cien. Eso fue lo único que aún tuvimos que cambiar.

¿Cómo siguió después?

Kosicke: Aparte de la biblia, también desarrollé para el FC Bayern una hoja de ruta complementaria para su implementación dentro del club. Con eso, mi tarea quedó concluida. Al emitir la factura cedí mis derechos sobre el eslogan y aseguré: "No os preocupéis, como bremense y asesor de Jürgen Klopp no voy a escenificarme como el gran inventor del Mia san mia". Cada nuevo fichaje, ya fuera un empleado de las oficinas, un juvenil de Fürstenfeldbruck o Sadio Mane, debía recibir esta biblia como medida de onboarding tras su llegada al FC Bayern, con el mensaje: así somos, estos son los valores que vivimos.

¿Hasta qué punto estaba presente el término Mia san mia antes de que usted lo convirtiera en el eslogan oficial?

Kosicke: Lo conocía desde que, siendo adolescente, viví en el Weserstadion una derrota tardía del Werder contra el FC Bayern. Al día siguiente, el periódico hablaba de la actitud Mia san mia del Bayern. Eso siempre se me quedó grabado. En aquel entonces, sin embargo, la actitud detrás del Mia san mia estaba más presente que el propio término en sí.