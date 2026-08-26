Las Magpies siguen buscando un refuerzo para el ataque en la recta final del periodo de fichajes. Como las negociaciones con el Lille OSC por el traspaso del candidato deseado Matias Fernandez-Pardo están estancadas debido a posturas muy alejadas en torno al precio del traspaso, se dice que El Khannouss ha entrado «en el punto de mira» de los ingleses.

Ya habrían seguido al internacional marroquí en el Mundial hace algunas semanas y consideran que El Khannouss encaja «perfectamente en el perfil requerido» por el nuevo entrenador jefe Matthias Jaissle.

En el VfB ya saben lo que es vender caros a jugadores ofensivos a Newcastle al final de un periodo de fichajes desde el verano de 2025: entonces, Nick Woltemade se marchó a las islas por 75 millones de euros. El Khannouss llegó un día después como sustituto, cedido por el Leicester City, y a finales de mayo fue fichado en propiedad por 15 millones de euros. En Newcastle valoran del jugador de 22 años que ya haya acumulado experiencia en la Premier League.

El contrato de El Khannouss expira en 2030 y el jugador no sería «reacio» a un regreso a Inglaterra. Los rumores sobre un posible traspaso de cara a la nueva temporada se mantuvieron durante todo el verano. Así, Bild escribió en junio que El Khannouss quería aprovechar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para mostrarse ante posibles nuevos empleadores. Además, cambió de agencia de representación.

Poco después, en kicker se dijo que El Khannouss estaba frustrado e impaciente por la disminución de sus minutos en Stuttgart. Y es que, mientras al inicio de la temporada pasada aún formaba parte de los habituales con el técnico Sebastian Hoeneß y aparecía regularmente en el once inicial, sus participaciones fueron siendo cada vez menos frecuentes y, sobre todo, más cortas a medida que avanzaba la campaña.

Después de la Copa África, que El Khannouss había perdido primero con Marruecos ante Senegal para luego ser proclamado campeón en los despachos, Hoeneß empezó a utilizarlo muchas veces solo como revulsivo: el atacante polivalente pasó a ser un jugador importante a tiempo parcial.

Rumor sobre Bilal El Khannouss y el Galatasaray

Un punto clave en este sentido habría sido la final perdida de la Copa de Alemania ante el Bayern en mayo (0-3). Allí, El Khannouss no entró hasta el minuto 78 en sustitución de Chris Führich. Poco después llegó el 2-0 casi decisivo para los muniqueses y el recién ingresado ya no pudo propiciar la remontada.

Getty Images

Después de eso, sin embargo, no hubo informaciones candentes de mercado. No obstante, el campeón turco Galatasaray sí habría estado interesado en él por momentos.

En su primera temporada en el VfB, El Khannouss disputó 41 partidos oficiales entre todas las competiciones, en los que marcó nueve goles y dio siete asistencias. En el 4-0 en la Copa de Alemania del pasado fin de semana ante el Hansa Rostock, El Khannouss estuvo 22 minutos sobre el campo.