Compartir Sigue a GOAL en Google

Jurgen Klopp ha revelado que se ha «enamorado al instante» de su selección alemana tras la contundente victoria por 5-0 sobre Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA. El seleccionador elogió a su grupo de jugadores de enorme talento después de cerrar el año futbolístico 2026 con una noche histórica en Berlín.

Anuncios

Noche histórica en Berlín

Alemania cerró su año futbolístico 2026 de forma espectacular con una goleada por 5-0 a Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA. La victoria en Berlín le aseguró el pase a cuartos de final como primera de grupo y cautivó a una enorme audiencia televisiva en el país.

Fue la mayor victoria de Alemania sobre su rival europeo desde el 7-0 de 1959. El seleccionador Klopp se mostró, como era de esperar, encantado con la actuación y calificó la exhibición dominante de logro «excepcional» ante un rival de primer nivel.

«Enamorado al instante de 44 hombres»

La contundente victoria ha cambiado drásticamente el ánimo de la afición respecto a la selección. Klopp cree que la actuación acallará las críticas y hará sonreír a los seguidores de todo el país durante los próximos meses. El exentrenador del Liverpool también abordó la negatividad que rodeaba al grupo y expresó con pasión lo que siente por los jugadores de los que dispone ahora.

«Marcamos goles increíbles, fue una locura», declaró Klopp a la web de la DFB. «Un gran partido de fútbol y una experiencia grandiosa. Volveré a ver esos golazos una y otra vez esta noche y durante las próximas semanas y meses.

Anuncios Anuncios

«Daba la impresión de que un nuevo entrenador tendría que beber para ver atractivo a este equipo. Entonces llego yo y me enamoro al instante de 44 hombres. Si conseguimos que corran estos jugadores de enorme talento, enfrentarse a nosotros no es nada divertido. No hay nada mejor. Ha sido tremendamente divertido».

Related Topics

Goles increíbles y talentos especiales

Pese al resultado final, Klopp admitió que Alemania tuvo que hacer ajustes tácticos tras un comienzo caótico ante la presión alta de Países Bajos. Una vez introducidos esos cambios, los locales desplegaron un fútbol ofensivo espectacular. Klopp dedicó elogios especiales a los talentos emergentes Derry Scherhant y Brajan Gruda, que brillaron en el escenario internacional.

«Madre mía, los dos saben jugar al fútbol», añadió el seleccionador. «Este es un grupo muy especial. Tenemos que mostrarlo y seguir haciéndolo. No podemos cambiar el mundo, pero sí mostrar una cara amable».

Anuncios

Alemania pone el listón alto

Aunque Klopp reconoció que no ha resuelto todos los problemas del equipo en sus primeros meses, cree que avanza con paso firme en la dirección correcta. Subrayó la importancia de generar confianza mientras Alemania se prepara para las próximas eliminatorias.

«Sabemos que necesitamos tiempo. Nos lo daremos», explicó Klopp cuando le preguntaron por el futuro. «Nos hemos puesto el listón alto y ahora tenemos que superarlo siempre. Queremos consolidar esto poco a poco. No hemos terminado. Todavía tenemos algunos frentes pendientes. Pero tengo ganas de ver lo que nos depara el futuro; es una locura todo lo que aún está saliendo».