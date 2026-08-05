Las miradas de los clubes africanos se dirigen este jueves a la sede de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la capital egipcia, El Cairo, donde se celebra el sorteo de la ronda preliminar de la nueva edición de la Copa Confederación de la CAF de la temporada 2026-2027.

El sorteo de la Copa Confederación de la CAF se celebra a las dos de la tarde, hora de El Cairo y La Meca.

El canal oficial de la Confederación Africana de Fútbol retransmite el sorteo a través de YouTube, junto a las distintas plataformas de la CAF en las redes sociales.

La Copa Confederación es el segundo torneo de clubes más importante del continente africano, en el que los participantes buscan asegurar su plaza en las rondas siguientes y competir por el título continental.

El USM Argel ostenta el título de la pasada edición de la Copa Confederación de la CAF, tras coronarse campeón a costa del Zamalek egipcio en la tanda de penaltis en el partido final.

El campeón de la Copa Confederación de la CAF recibe un premio económico de 4 millones de dólares, mientras que cada equipo que se despide de la competición durante las rondas preliminares recibe una cantidad solidaria de 100.000 dólares, dentro de la política de la Confederación Africana para apoyar a los clubes participantes.

Resultados del sorteo de la ronda preliminar de la Copa Confederación de la CAF 2026-2027

Los resultados del sorteo se actualizarán en cuanto se anuncien.

Principales clubes participantes en la Copa Confederación de la CAF 2026-2027

Egipto: Al Ahly, ZED FC.

Marruecos: Raja, FAR de Rabat.

Túnez: CS Sfaxien, ES Zarzis.

Argelia: USM Argel, CR Belouizdad.

Libia: Al Ahly Trípoli.

Sudán: Al Ahly Wad Madani, Hilal Port Sudan.

Sudáfrica: Kaizer Chiefs, Durban City.

Tanzania: Azam United.

Angola: Primeiro de Agosto, Kabuscorp.

República Democrática del Congo: Maniema Union.

Nigeria: Ikorodu City, Shooting Stars.

Malí: Real Bamako.

Guinea: Hafia Conakry.

Botsuana: Galaxy.

Zambia: Red Arrows.

Costa de Marfil: AFAD.

Sistema de la Copa Confederación de la CAF 2026-2027

Los clubes participantes en la Copa Confederación de la CAF se dividen en niveles según la clasificación de la Confederación Africana, de modo que algunos equipos con la clasificación más alta quedan exentos de disputar la primera ronda preliminar, para comenzar su andadura desde la segunda ronda preliminar.

El sorteo de la primera ronda preliminar se celebra entre los clubes clasificados y no clasificados, antes de determinar los enfrentamientos de la segunda ronda preliminar tras la finalización de la primera fase.

Los clubes participantes buscan llegar a la fase de grupos y, a continuación, competir en las rondas eliminatorias hasta alcanzar el partido final.

Fechas de los partidos de la Copa Confederación de la CAF 2026-2027

Primera ronda preliminar

Partidos de ida: del 4 al 6 de septiembre de 2026.

Partidos de vuelta: del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Segunda ronda preliminar

Partidos de ida: del 16 al 18 de octubre de 2026.

Partidos de vuelta: del 23 al 25 de octubre de 2026.

Fase de grupos

Primera jornada: del 27 al 29 de noviembre de 2026.

Segunda jornada: del 4 al 6 de diciembre de 2026.

Tercera jornada: del 18 al 20 de diciembre de 2026.

Cuarta jornada: del 8 al 10 de enero de 2027.

Quinta jornada: del 15 al 17 de enero de 2027.

Sexta jornada: del 22 al 24 de enero de 2027.

Rondas eliminatorias

Cuartos de final

Ida: del 26 al 28 de febrero de 2027.

Vuelta: del 5 al 7 de marzo de 2027.

Semifinales

Ida: del 9 al 11 de abril de 2027.

Vuelta: del 16 al 18 de abril de 2027.

Final

Durante el periodo del 9 al 31 de mayo de 2027.

La fecha definitiva aún no se ha determinado.