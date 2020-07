EN VIVO ONLINE: cómo ver Watford vs. Manchester City en streaming y TV, por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola busca recuperarse de la derrota ante Arsenal en las semifinales de la FA Cup.

Aunque salió campeón con varias fechas de anticipación, todavía hay equipos que tienen motivos para tomarse muy en serio estos partidos que restan en la Premier League. Ese es el caso de Watford y , quienes se enfrentan en la Jornada 37 del campeonato.

Los Hornets actualmente tienen 34 unidades y están obligados a ganar para no caer en puestos de descenso. Los Citizens, por su parte, vienen de caer eliminados en la FA Cup y necesitan recuperar su mejor versión de cara a la eliminatoria contra el en la .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO vs Manchester City FECHA Martes, 21 de julio ESTADIO Vicarage Road HORARIO 20:00 de , 15:00 de , 13:00 de y 12:00 de y

ALINEACIONES PROBABLES

Watford : Foster; Femenia, Dawson, Kabasele, Masina; Hughes, Chalobah; Sarr, Doucoure, Welbeck; Deeney.

Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Sterling.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO, aunque la transmisión de TV corresponde a ESPN 3. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y DirecTV GO ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.