EN VIVO ONLINE: cómo ver Liverpool vs. Crystal Palace por streaming y TV, por la Premier League

Los dirigidos de Jürgen Klopp están cerca de levantar un título tras 30 años de sequía.

vuelve al ruedo en la Premier League, con la ilusión de conquistar el título que se le resiste desde hace varias décadas. Sin embargo, el reto no se presenta tan sencillo para los de Jürgen Klopp, al menos en este cruce, debido a que enfrentan a , equipo que venció sus dos últimos partidos de la competición, contra el Bournemouth fuera de su campo y el en su feudo, por lo que pretende mantener su racha de victorias.

Los Reds son primeros con 83 puntos y están invictos como locales, con 15 victorias en 15 partidos, mientras que los del sur de Londres intentarán acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos. Con 42 unidades se encuentran en la novena posición. Eso sí, los locales vienen de empatar sin goles con en el Derbi de Merseyside, por lo que necesitará la ayuda del (4º), que recibe al (2º).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Liverpool-Crystal Palace FECHA Miércoles, 24 de junio ESTADIO Anfield HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Origi.

Más equipos

Crystal Palace: Guaita, Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt, Milivojevic, Kouyate, McArthur, Ayew, Benteke, Zaha.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Liverpool ha ganado sus últimos cinco partidos de la Premier League contra el Crystal Palace desde que perdió 1-2 en Anfield en abril de 2017.

Las últimas tres victorias del Crystal Palace en la Premier League contra el Liverpool han sido todas en Anfield, en 2014-15, 2015-16 y 2016-17.

El Liverpool ha ganado sus últimos 22 partidos de la Premier League en Anfield, la mejor racha como local en la historia de la máxima categoría inglesa. De hecho, los Reds están invictos en sus últimos 55 partidos de liga en casa (45V 10E), el Crystal Palace fue el último equipo en ganar en Anfield en la máxima categoría (2-1 en abril de 2017).

Tras marcar en 36 partidos consecutivos de la Premier League, el Liverpool lleva sin marcar dos de sus últimos tres. Han perdido más puntos en estos tres encuentros (5 - V1 1E 1D) que en sus 38 partidos anteriores (4 – 36V 2E 0D).

El Crystal Palace ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos de la Premier League, su mejor racha en la competición. Solo ganaron más partidos consecutivos en dos ocasiones: cinco en diciembre de 1992 y cinco en abril de 2014.

Aunque marcaron menos goles en la primera mitad que cualquier otro equipo de la Premier League esta temporada (9), el Crystal Palace ganaba 2-0 tras los primeros 23 minutos en su último partido de liga. Habiendo estado sin marcar más de un gol en la primera mitad en las primeras 29 jornadas esta temporada, los Eagles han sido el primer equipo desde que la temporada se reanudó en marcar dos goles en los primeros 45 minutos.

Sadio Mané, del Liverpool, ha marcado ocho goles en 10 partidos en la Premier League contra el Crystal Palace, anotando exactamente un gol en ocho partidos diferentes contra ellos. Marca en el 80% de sus encuentros contra el Palace, es el segundo mejor porcentaje en la historia de la Premier League (mínimo 10 partidos), tras Harry Kane contra el (9/10, 90%).

De los 116 porteros que han jugado al menos 50 partidos de la Premier League, Alisson del Liverpool tienen el mejor porcentaje de porterías a cero (54% - 32/59), también tiene el mejor promedio de minutos por gol concedido en la competición, encajando un gol cada 159 minutos.

El centrocampista del Liverpool Fabinho podría jugar su partido número 50 en la Premier. El brasileño ha ganado en 23 de sus 24 partidos de Premier en Anfield, el mejor porcentaje de victorias de cualquier jugador que haya jugado al menos 20 veces allí (96%).

Jordan Ayew, del Crystal Palace, es el máximo anotador en la Premier League esta temporada entre los jugadores que no han marcados más de un gol en algún partido (9, al igual que Neal Maupay). Los Eagles están invictos en los nueve partidos en los que ha marcado esta temporada (7V 2E).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.