EN VIVO ONLINE: Everton vs. Fulham, por la Premier League 20/21

El equipo de Carlo Ancelotti recibe al Fulham para intentar mantenerse cerca de los puestos europeos, luego de vencer al Leeds y empatar de manera agónica ante el Manchester United.

Everton viene en un buen momento de resultados, clasificado en la Copa FA, pero no debe confiarse del rival pues en la Premier League cualquier cosa es posible.

Everton: Olsen; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Doucouré, Gomes, Sigurdsson; Rodríguez, Richarlison, Iwobi.

Fulham: Areola; Andersen, Adarabioyo, Aina, de Cordova; Loftus, Read; Anguissa, Robinson, Cavaleiro; Lookman.

Our men on Merseyside. 🗒



Aleksandar Mitrović misses out after testing positive for Covid-19. #EVEFUL launches in T-minus one hour. 🚀 pic.twitter.com/VupXyCaQmT