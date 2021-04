EN VIVO ONLINE: Everton vs. Crystal Palace, por la Premier League

El equipo de Carlo Ancelotti recibe al Crystal Palace, sabiendo que se avecinan 10 juegos definitivos para lograr su aspiración de conseguir una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada.

Everton ha superado su mal momento, tras dos derrotas en la Premier y con muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez, quien se ha recuperado a plenitud y espera poder dar todo su talento al equipo.

Everton: Olsen; Coleman, Keane, Mina, Digne, Holgate; Gómes, Davies; James, Richarlison, Calvert-Lewin.

🔵 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! 🔵 Your Everton team to face Crystal Palace... #EVECRY pic.twitter.com/bkm250OZs8

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyaté, Van Aanholt, Milivojevic, Riedewald, Eze, Ayew, Towsend, Benteke.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #EVECRY