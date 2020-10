EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Southampton vs. Everton por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 de la Premier League sigue su marcha con un James Rodríguez en que ha deslumbrado con su buen nivel y que ha sido parte importante de que su club esté a la cabeza del torneo, alimentando la ilusión de una hinchada que sueña con titulos después de tantos años.

El colombiano fue importante en el Derbi ante , aunque también un fuerte choque con Van Dijk le dejó una molestia muscular de la que espera recuperarse para poder ser parte del equipo ante en la sexta jornada de la Premier, donde los Toffees aparecen como únicos líderes.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN 2 este domingo 25 de octubre a las 9:00 de la mañana, hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Oriol Romeu, Redmond; Adams, Ings.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⚪️ Here's the #SaintsFC side to take on #EFC this afternoon: pic.twitter.com/4ijBxSvpQ9

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Allan, Doucoure, Sigurdsson; Rodríguez, Iwobi, Calvert-Lewin.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



▫️ @jamesdrodriguez starts for #EFC!

▫️ @BenG0dfrey replaces Seamus Coleman to make his first start.

▫️ @alexiwobi and Gylfi Sigurdsson also included in the line-up.#SOUEVE #COYB pic.twitter.com/DnebEgemDw