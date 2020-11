EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Santa Fe vs. América de Cali, por la Copa BetPlay 2020 por internet y streaming o por TV

Un cupo a los cuartos de final están en juego esta noche en El Campín, cuando Cardenales y Diablos Rojos salten a la cancha para disputar los únicos 90 minutos de la serie correspondiente a los octavos de final.

Con ambos equipos también clasificados en los Playoffs de la Liga, tendrán que jugar un partido inteligente para saber administrar fuerzas de cara a una semana importante para unos y otros.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

