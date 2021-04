EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Everton vs. Crystal Palace por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que podrá contar con James Rodríguez tras haber superado sus molestias en la pantorrilla y regresar a las prácticas del equipo desde la semana pasada.

Los Toffees volvieron a ser irregulares en sus últimas salidas, pero siguen en la pelea por los puestos de la tabla que darán clasificaciones a copas europeas la próxima temporada.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este lunes 5 de abril a las 12:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

Everton: Olsen; Coleman, Keane, Mina, Digne, Holgate; Gómes, Davies; James, Richarlison, Calvert-Lewin.

🔵 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! 🔵 Your Everton team to face Crystal Palace... #EVECRY pic.twitter.com/bkm250OZs8

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyaté, Van Aanholt, Milivojevic, Riedewald, Eze, Ayew, Towsend, Benteke.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #EVECRY