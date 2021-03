EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Chelsea vs. Everton por Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que no sabe si podrá contar con James Rodríguez y que sufrirá la baja de Yerry Mina, quien salió golpeado del juego ante Manchester City y no podrá ser parte del equipo de Ancelotti.

Los Toffees vienen en un gran momento después de una buena racha de victorias y en busca de sumar de a tres pensando en seguir aferrado a los primeros lugares de la Premier League.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este lunes 8 de marzo a las 13:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey, Digne;Gómez, Allan, Sigurdsson; Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨



2️⃣ changes as Allan and Sigurdsson come in for Doucouré and Bernard.



COYB!!! 💪 #CHEEVE pic.twitter.com/v2leJwGaY1