EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver América de Cali vs. Equidad, por la Liga BetPlay 2020 por internet y streaming o por TV

La penúltima fecha marca que el actual campeón del fútbol colombiano visita al Cúcuta Deportivo en Armenia para ratficarse en los primeros lugares de la tabla, aunque lejos está de ser un partido de fácil trámite.

Ambos vienen de derrotas, por lo que la motivación para quedarse con el triunfo seguramente los hará dejar lo mejor de cada uno en la cancha, si bien por nómina y jerarquía, América es claramente el favorito.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

