EN VIVO ONLINE: dónde ver Universidad Católica - Cobresal por internet en streaming y TV

recibe a en San Carlos de Apoquindo con el objetivo de mantenerse como líder en solitario del Campeonato Nacional 2020. Y es que los de Ariel Holan marchan en la primera ubicación del certamen, con 39 puntos, misma cantidad que su escolta , pero con mejor diferencia de gol. Los nortinos, en tanto, marchan en el undécimo casillero, a tres de la zona de clasificación a .

El partido se jugará hoy domingo 15 de noviembre a las 21:00 hora chilena en el Estadio San Carlos de Apoquindo, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales, por cableoperador:

CDF Premium:

VTR: 165 (SD)

